L’entreprise québécoise Luminaire Authentik débarque sur le site de Simons

C'est une superbe collaboration qu’a annoncée La Maison Simons et Luminaire Authentik: une collection Quick Ship de luminaires fabriqués ici même, au Québec, et offerte sous peu.

L’entreprise québécoise qui excelle dans la conception de luminaires sur mesure, entièrement fabriqués à la main au Québec, a sélectionné les quatre modèles les plus aimés dans les couleurs classiques préférées de la saison. Ces derniers sont offerts directement sur le site de Simons.

Cette collection Quick Ship présente un délai de livraison qui varie entre 2 et 4 semaines, contrairement au délai de 12 à 14 semaines pour les autres luminaires sur mesure offerts sur le site web de l’entreprise. C’est donc une belle option pour ceux qui ont envie d’installer leur création Luminaire Authentik bientôt.

Voici donc les modèles qui s’offrent à vous actuellement sur le site de La Maison Simons:

1. Nomad

Ce modèle est influencé par la beauté qui rayonne des dunes. Son design est intemporel grâce à la jolie forme conique.

Le Nomad est offert en sept couleurs et deux formats – ACHETEZ ICI

2. Coquelicot

Inspiré par la fleur naturelle du même nom et sa forme organique. La silhouette fluide et raffinée donnera du charme à votre décor. Un choix original et audacieux!

Le Coquelicot mural est offert en six couleurs – ACHETEZ ICI

Le Coquelicot suspendu est offert en deux formats et en six couleurs – ACHETEZ ICI

3. Danoise

Inspiré des pays nordiques, ce modèle apporte une douceur et un éclairage diffus à la pièce.

La Danoise murale est offerte en deux formats et en cinq couleurs – ACHETEZ ICI

La Danoise suspendue est offerte en deux formats et en cinq couleurs – ACHETEZ ICI

4. Krema

Ce modèle apporte élégance et chaleur au décor. Appliqué seul sur un mur ou combiné avec d'autres éléments, le modèle Krema reste un classique.

Offert en sept couleurs et en laiton – ACHETEZ ICI

Magasinez toute la collection Quick Ship de Luminaire Authentik en exclusivité web chez Simons.

