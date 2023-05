On a trouvé les lunettes de soleil préférées d’Hailey Bieber à moins de 20$ sur Amazon

Partager







Si on adore se fier aux célébrités pour dénicher les accessoires et vêtements les plus stylés, on aime moins les prix salés des morceaux de designers que celles-ci ont tendance à convoiter.

• À lire aussi: Cet été, on porte notre bikini à l’envers comme toutes les stars

Hailey Bieber est l’une de nos icônes de style préf’ et arbore, depuis plusieurs années, un modèle de lunettes de soleil de chat au look un peu rétro qui a particulièrement captivé notre attention.

• À lire aussi: Voici pourquoi Hailey Bieber a une peur bleue d'avoir des enfants avec Justin Bieber

AFP

Si le modèle choisi par Hailey coûte plusieurs centaines de dollars, il existe un dupe presque identique sur Amazon qui nous permet d’obtenir le look à une fraction du prix. Ces dernières sont en vente à 19$ seulement!

via amazon

On peut se procurer ces solaires Feisedy dans plusieurs teintes différentes; noir, écaille de tortue, rouge, rose... Il faut prendre en compte toutefois que le prix peut changer en fonction des couleurs choisies.

via amazon

Ces lunettes de soleil on presqu'une note parfaite de 5 étoiles après plus de 18 000 avis d'utilisatrices, en faisant un best seller sur la plateforme de vente.

via amazon

À ce prix, on serait fou de s’en passer!

À VOIR: Dixie D'Amelio dévoile ses mamelons dans un haut entièrement transparent