Lysandre Nadeau s’offre un changement capillaire et devient plus brunette que jamais

Partager







L’influenceuse a été influencée par les temps plus froids pour dire adieu aux mèches chaudes qui signaient sa chevelure des derniers mois.

• À lire aussi: 14 vedettes d’ici se métamorphosent en s’offrant une nouvelle tête pour transitionner vers l’hiver 2023

• À lire aussi: De retour au blond, Izzi Poopi expose ses mamelons dans un haut 100% transparent

• À lire aussi: Votre guide pour des cheveux ultra brillants style «beigne glacé» à la maison

Pour faire honneur à son titre de créatrice de contenu, Lysandre a laissé présager un vent de changement via une story en informant ses abonnés Instagram que son ami et artiste capillaire Max Gourgues était sur le point d’opérer sa magie dans ses cheveux.

STORY INSTAGRAM / LYSANDRE NADEAU

La jeune femme n’était pas passée chez le coiffeur depuis un moment, bien occupée dans sa nouvelle vie de maman. Dans une ère naturelle, celle-ci laissait sa crinière pousser, sans avoir de coupe précise.

Sa chevelure brune aux reflets roux allait de pair avec ses bronzettes estivales. À l’aube de la saison hivernale, Lysandre avait envie d’un grand changement.

Sans quitter le club des brunettes, celle-ci a retrouvé une couleur plus franche que jamais, rappelant un espresso velouté et corsé. Adieu mèches plus pâles et pointes cassées, bonjour uniformité foncée!

Quelques coups de ciseaux réalisés par le pro Benjamin Bélanger ont également signé sa nouvelle tête, sans toutefois trop toucher à sa longueur.

STORY INSTAGRAM / LYSANDRE NADEAU

Une légère coupe hime dégradée a été choisie pour sculpter sa mâchoire et lui permettre de retrouver une texture soyeuse. Ses nouvelles petites franges encadrent également parfaitement son visage.

Lysandre a partagé un moment cocasse à sa communauté en expliquant ce qui lui a traversé l’esprit une fois assise sur la chaise du salon de coiffure.

STORY INSTAGRAM / LYSANDRE NADEAU

«Benjamin m’a demandé ce que je voulais comme coupe et je lui ai répondu, fais-moi ce qui est à la mode, ce que font les jeunes. Je vais prendre un step back et ne pas me transformer en cette personne-là...»

Une chose est sûre: son vœu a été exaucé, car le résultat est splendide!

• À lire aussi: Plusieurs personnalités publiques s’allient pour dénoncer ce site controversé

• À lire aussi: Lysandre Nadeau et Claude Bégin dévoilent un nouveau projet touchant

• À lire aussi: Lysandre Nadeau fait une déchirante confidence sur son chemin dans la sobriété au podcast «Ouvre ton jeu»

À VOIR: Vanessa Duchel est une véritable bombe en maillot à Tulum