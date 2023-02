Une propriété centenaire absolument unique au cœur du Vieux-Saint-Jean pour 975 000$

Partager







Avec ses vastes espaces de vie, son design raffiné et son cachet historique, cette résidence a de quoi impressionner.

Construite en 1890, cette maison a été largement rénovée en 2010 et en 2015. Les modifications ont été faites avec un souci du détail important et dans l’optique de préserver l’histoire et le cachet du bâtiment.

Baigné de lumière naturelle et décoré avec soin, l’espace de vie principal est envoûtant.

Situé au deuxième étage de la demeure, celui-ci profite de planchers de bois franc d’érable canadien ainsi que de poutres d’acier apparentes qui sauront certainement inspirer les nouveaux propriétaires.

L’épatante cuisine et la chaleureuse salle à manger sont séparées par un cellier fait sur mesure qui ne laissera personne indifférent. Voilà l’endroit idéal pour stocker toutes ses bouteilles de rouges légers!

On y découvre également un salon où il fait bon se réunir ainsi qu’une salle de bain aux planchers chauffants.

À l’étage supérieur, on retrouve trois chambres, dont une suite principale où espace de repos, salle de bain complète et walk-in communiquent aisément.

Une deuxième salle de bain complète la visite du troisième étage, elle aussi bonifiée de planchers chauffants.

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète!

Ceux qui feront l’acquisition de la propriété pourront également profiter d’une magnifique terrasse avec toiture permanente pour une panoplie d’apéros entre amis, et ce, peu importe la température.

Non seulement cette propriété centenaire possède un charme fou et un emplacement exceptionnel, mais elle bénéficie également d’un espace commercial vous permettant d’installer votre entreprise au rez-de-chaussée.

Ce local qui a pignon sur rue loge des entreprises locales depuis plus de 35 ans et possède toutes les commodités. On peut y aménager de 2 à 4 bureaux et on y retrouve également une cuisine, un coin-repas, une salle de bain complète, un solarium, une salle d’attente ainsi que plusieurs places de stationnement.

Ce prestigieux immeuble de Saint-Jean-sur-Richelieu est érigé dans la portion historique de la ville, en bordure de la rivière Richelieu.

À deux pas de l’édifice se trouvent restaurants, cafés, galeries d’art et marchés publics pour une vie de quartier foisonnante.

Si vous souhaitez bénéficier d’un espace de vie remarquable et loger votre entreprise ou profiter des revenus de location, cette propriété est faite pour vous.

C’est Vincent Gaudreau-Bussière, chez Engels & Völkers, qui s’occupe de la vente de cette résidence du Vieux-Saint-Jean. Le prix demandé est de 975 000$.

