Un jumelé art déco aux allures de bateau à vendre dans Côte-des-Neiges pour 1 290 000$

Avec sa façade arrondie, ses fenêtres courbes ressemblant à des hublots et ses revêtements d’acier, cette construction de style art déco du quartier Côte-des-Neiges donne le sentiment de voguer sur l’eau à bord d’un navire hyperdesign!

L’extérieur du bâtiment, entièrement recouvert de maçonnerie rougeâtre et d'un revêtement d'acier à la même tonalité, offre un coup d'œil qui ne laisse personne indifférent.

Construite en 2022 par la firme d’architecture montréalaise _naturehumaine, cette résidence jumelée possède quatre chambres à coucher, trois salles de bains complètes et deux terrasses.

On retrouve une spacieuse aire ouverte au rez-de-chaussée, idéale pour recevoir des convives.

La cuisine, la salle à manger et le salon attenant sont baignés de lumière grâce aux imposantes fenêtres et à l’escalier aux parois de verre qui laisse circuler les rayons du soleil.

C’est à l’étage qu'on retrouve les chambres, toutes plus jolies les unes que les autres.

Le sous-sol de plus de six pieds est totalement aménagé et prêt à offrir rangement ou intimité.

C’est sur le toit de la résidence qu’on découvre le clou du spectacle: une remarquable terrasse, où l'on peut apprécier une vue sur l'Oratoire Saint-Joseph et le Mont-Royal (lire ici: le lieu d’apéro par excellence).

À proximité des transports en commun, de nombreux parcs, d’écoles, d’autoroutes et d'hôpitaux, on peut dire que ce jumelé possède un emplacement de rêve.

La firme d’architecture derrière le projet est reconnue pour infuser à chacun de ses projets un caractère unique et une touche de personnalité permettant à tout espace de prendre vie, et cette propriété ne fait pas exception.

À noter que cette propriété sera vendue en copropriété divise avec le 4639, Stanley-Weir.

Pour être l'heureux propriétaire de ce jumelé art déco de Côte-des-Neiges, il faudra débourser 1 290 000$. C’est Joseph Montanaro, courtier immobilier chez RE/MAX, qui s’occupe de la vente du jumelé.

