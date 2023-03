Man’ouché: la pizza libanaise à essayer absolument

Partager







Alors que le printemps se pointe le bout du nez et qu’on sort enfin de notre hibernation, c’est le moment idéal où faire des découvertes culinaires.

Sortez un papier et un crayon, car les man’ouchés doivent absolument faire partie de votre bucket list!

Ce mets que l’on surnomme communément «la pizza libanaise» est en réalité un pain plat cuit au four et traditionnellement recouvert d’huile d’olive et de zaatar.

Vous avez l’eau à la bouche? Sachez que vous pouvez trouver ces petites merveilles au Café chez Téta, adresse bien-aimée du Plateau Mont-Royal.

Chez Téta, on aime accompagner les man'ouchés de tomates, de concombres et de menthe pour une bonne dose de fraîcheur. Les pizzas se déclinent en six garnitures, dont le traditionnel zaatar, mais aussi le mélange de cinq fromages, l'agneau haché et l’halloumi-bacon, entre autres.

Si vous êtes de passage, sachez qu’il faut également absolument essayer leur latte à la cardamome. Cette divine boisson caféinée et aromatisée vaut le détour à elle seule.

Bon appétit!

Café chez Téta

227, rue Rachel Est

