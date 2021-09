Voici les 5 manteaux d’automne qui seront tendance cette année

Partager







Avec les degrés qui baissent, il faut rajouter des couches de vêtements pour se tenir au chaud, et quoi de mieux qu’un beau manteau d’automne pour cela!

Cette année, on risque de voir plusieurs textures différentes, des tons vibrants et des manteaux qui inspirent le confort et le style en même temps.

Pour vous préparer à la saison fraîche, voici les 5 tendances qui se démarquent cet automne en matière de manteaux.

1. Le puffer

Encore et toujours, ce type de manteau reste très populaire cet automne. En 2021, on porte le puffer court, oversized ou encore sans manches!

2. Le manteau fluffy

Le sherpa sera partout dans les prochains mois! On imite un ourson en peluche avec notre manteau confortable et douillet.

3. Les accents contrastés

Que ce soit avec du jeans, suède, cuir ou autre, les accents de laine et de sherpa sont tout aussi tendance. On joue avec les différentes textures, mais aussi les teintes contrastantes.

4. Le cuir

Le long manteau de cuir continue d’être au top des tendances, et on comprend pourquoi. Avec son look rétro et ultra chic, il attirera tous les regards sur vous!

5. Les teintes saturées

Bien que les couleurs neutres soient très tendance, cet automne, on s’amuse aussi avec des teintes saturées! Osez le fuchsia, le bleu et même le vert pour votre manteau trench classique.

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s