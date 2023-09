On va agencer notre maquillage à notre latté à la citrouille épicée cette saison

Partager







La tendance est à l'agencement de notre maquillage à notre boisson automnale préférée. Vous verrez, c'est plutôt facile à reproduire.

On a connu la tendance du maquillage latté grâce entre autres à Hailey Bieber avec des teintes café crème, soit des marrons doux pour orner les différentes zones de notre visage. Pour l'automne, on adapte la recette avec le maquillage latté à la citrouille épicée.

Pour l'esthétique du PSL makeup, on pense à la douce chaleur de cette boisson chaude dans nos mains et aux effluves de café, de cannelle, de clou de girofle qui en émanent. Pour s'y faire, sans se transformer en citrouille, on pense à des teintes terreuses, brunâtres, bronzes, épicées et orangées qui viendront complimenter les attraits du visage.

Voici comment obtenir un «pumpkin spice latte makeup» en quelques étapes simples.

1) Réalisez un teint lumineux avec un produit de teint plus ou moins couvrant selon votre préférence, appliqué uniformément sur votre visage.

2) Appliquez un fard à paupières brun chaud sur l'ensemble de la paupière en estompant bien le produit pour un rendu naturel.

3) Ajoutez un fard à paupières aux teintes tirant vers l'orangé ou le miel, au centre de la paupière. L'astuce pour celui-ci est l'application au doigt pour plus d'intensité.

4) Reprenez le brun chaud utilisé à l'étape 2 pour flouter le ras des cils inférieurs.

5) Selon vos envies, réchauffez votre teint d'une poudre bronzante chaude.

6) Appliquez de l'illuminateur sur les points de lumière de votre visage.

7) Appliquez un rouge à lèvres nude ou un gloss, de préférence dans les teintes épicées.

Pensez à fixer le tout pour un look qui tiendra tout au long de votre journée d'automne!

Quelques produits pour réaliser le look:

Fond de teint True Match avec acide hyaluronique et soins hydratants de L'Oréal Paris, 24$ chez Pharmaprix

Courtoisie

Boîtier de 4 fards à paupières Eye Enhancers de Covergirl, 13$ chez Pharmaprix

Courtoisie

Baguette de contour liquide Halo Glow Beauty Wand de E.L.F., 12$ sur Amazon

Courtoisie

Rouge à lèvres Super Stay Vinyl Ink de Maybelline New-York, 12$ sur Amazon

Courtoisie

