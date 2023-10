Marilou Bélanger officialise sa relation avec ce pilote automobile bien connu du public

Partager







L’ex-candidate de téléréalité restait mystérieuse quant à la nouvelle personne qui a pris une place importante dans sa vie ces derniers temps. Le suspense est maintenant révolu et l’identité de son copain est confirmée.

On sait que le cœur de la mannequin n’est plus à prendre depuis la saison des festivals, ayant été aperçue en train d’embrasser langoureusement sa nouvelle flamme à ÎleSoniq.

Les échos de couple ont été enclenchés en vitesse accélérée puisqu’il s’agit d’une personnalité publique, lui aussi. Après avoir immortalisé une balade candide avec son partenaire, Marilou a démarré une machine à rumeurs puissante.

Plusieurs fans de la F1 ont fait l’association des mollets sur le cliché avec ceux du pilote automobile Lance Stroll.

Suite à ces ouï-dire, la jeune femme a parsemé des petits indices de la fameuse personne qui la rend si amoureuse. À la dernière image d’une série de photo, la belle blonde entrelaçait son crush avec passion. L’homme qui réfléchissait dans le rétroviseur avait tous des traits du coureur de renom.

Par ailleurs, dans un carrousel Instagram composé de quelques bribes de voyage, Marilou a inséré un cliché du coucher de soleil avec un homme de profil à l’avant-plan. Ce dernier ressemblait étrangement à Lance.

Plus de doute: le masque est tombé! Pour souligner l’anniversaire de son copain, Marilou a dévoilé clairement le visage de celui qui fait battre son cœur. Dans un adorable montage photo, on y voit bel et bien la binette de Lance.

STORY INSTAGRAM / MARILOU BÉLANGER

Soufflant ses 25 bougies, le pilote semble plus heureux que jamais aux côtés de sa douce.

STORY INSTAGRAM / MARILOU BÉLANGER

Marilou avait marqué l’imaginaire des téléspectateurs québécois en tombant sous le charme de Robin Messier lors de leur aventure à Occupation Double qui s’était terminée quelque temps après leur sortie.

Depuis peu, l’influenceur a officialisé sa relation encore toute fraîche sur les réseaux sociaux.

Les deux ex-participants ont donc retrouvé l’amour suite à ce que leur chemin se soit séparé.

On souhaite tout le bonheur du monde à Marilou Bélanger et Lance Stroll, un nouveau duo de feu!

