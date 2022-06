Maud Poulin dévoile tous les détails sur son «Bachelorette Party» extravagant

Partager







L'influenceuse Maud Poulin dira bientôt «Oui, je le veux» et c'est avec une fin de semaine extravagante qu'elle a pu fêter la fin de son statut de femme célibataire avec ses amies.

La fête, qui a duré un week-end entier, a été organisée par ses copines de longue date. D'après les photos et vidéos qui en découlent, le Bachelorette Party a été un succès sur toute la ligne. Parmi les invitées, les influenceuses et co-propriétaires de Pop Underwear, Jessika Dénommée et Vahiné Lefebvre ont pris part aux célébrations.

Maud a reçu beaucoup de messages par rapport à toute cette célébration et a préparé un Q&A ainsi qu'un vlog, narré avec sa voix rauque post-célébrations, qui répond à toutes les questions qu'elle a reçu au fil de la fin de semaine.

Ballons à profusion, gourmandises à l'effigie de Maud, incluant des sacs de Doritos avec son visage, et plusieurs autres décorations amusantes étaient installées dans la chambre d'hôtel du Homewood qui accueillait les fêtardes pour la fin de semaine.

Les premières activités furent soins en salon, sushis et champagne. Rien de moins! Les soirées étaient tout aussi animées, avec resto et karaoké.

Au deuxième jour, après un brunch qui semblait délicieux, les filles ont pris part à une fête privée sur le toit de l'hôtel autour de la piscine, même si mère nature menaçait de pluie.

Les filles ont également profité d'une soirée au restaurant et au club le Bord'Elle.

Le dimanche, la future mariée et son équipe ont profité d'une journée très festive à naviguer en bateau.

Chaque petit détail était pensé pour célébrer Maud et c'était réussi! La future mariée a aussi su remercier ses amies avec d'énormes bouquets de fleur et des paniers de surprises personnalisés.

Maud et son fiancé Gabriel sont ensemble depuis 11 ans. Ils se marient très bientôt, soit un samedi du mois de juin.

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s