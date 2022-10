Voici les meilleurs cafés du Québec selon... vous!

Partager







Après les meilleures poutines et les meilleures crèmeries du Québec, les lecteurs et lectrices de Silo 57 ont voté afin de définir quels sont les meilleurs cafés de la province.

En cette journée internationale du café, nous avons recensé, parmi les réponses obtenues, 12 cafés québécois qui sont populaires auprès des lecteurs et où il fait définitivement bon commencer sa journée.

Voici donc les meilleurs cafés du Québec selon le lectorat de Silo 57:

Vous êtes vraiment nombreux à avoir désigné le café Webster comme le meilleur café de la province! Ce sympathique café boulangerie de Saint-Lambert offre un comptoir café où il fait bon attraper un café sur le pouce.

20, rue Webster, Saint-Lambert

Véritable maître du café troisième vague, le café Paquebot est déjà bien installé à Montréal. Avec trois cafés à Montréal et un à Gaspé, un arrêt s’impose si vous passez devant une des enseignes. Le café est délicieux et plusieurs breuvages créatifs (lire ici le café limonade) sont inscrits au menu. C’est d’ailleurs le café chouchou de la comédienne Anne-Élisabeth Bossé.

2110, rue Bélanger, Montréal

123, avenue Mont-Royal Ouest, Montréal

520, boulevard Saint-Laurent, Montréal

123, rue de la reine, Gaspé

À Lévis, le ES Café est une adresse adoptée par les résidents et résidentes du coin. On s’y rend pour les délicieuses pâtisseries et le café toujours réconfortant. Le ES Café compte quatre adresses à Lévis.

Romantique à souhait, c’est sans grande surprise que le Ferlucci s’inscrit dans cette liste. Vous étiez nombreux à vanter son délicieux café et la bonne ambiance qui règne dans l’endroit, malgré sa petitesse.

432, rue de Castelnau Est, Montréal

Ce café-course de Québec est bien plus qu’un café, c’est une communauté! Visiter ce café est une expérience en soi. Avec une boutique et un comptoir café, vous semblez l’aimer pour ses «good vibes».

70, boulevard Champlain, Québec

L’arrêt obligatoire sur le bord de la 40, à Trois-Rivières, c’est au Duplex! Sympathique café qui vend de la merch qui fait le tour des réseaux, on a tout de suite l’impression de se sentir comme un cool kid quand on rentre au Duplex. À visiter!

1140, rue St Prosper, Trois-Rivières

Torréfacteur depuis des années, le Couleur Café, situé dans les Laurentides, se démarque par l’excellence de ses produits. Avec trois succursales, c’est surtout le Couleur Café Signature, dans le centre-ville de Sainte-Agathe-des-Monts qui semble avoir retenu votre attention. Lumineux à souhait, il fait bon s’installer dans ce café avec un bon café réconfortant en main. Songez à commander un dîner ou un déjeuner préparé avec soin.

Couleur Café Signature : 7 Rue Principale E, Sainte-Agathe-des-Monts

900, chemin du Domaine Guindon, Sainte-Agathe-des-Monts

291, rue Principale, Saint-Sauveur

Adresse culte de Sherbrooke, le café Hubert Saint-Jean a la cote auprès des étudiants qui cherchent un endroit où s’attaquer à leurs travaux ou se taper une longue séance d’étude caféinée en fin de session.

455, rue King Ouest, Sherbrooke

4797, boulevard Bourque, Sherbrooke

464, rue Principale Ouest, Magog

Fitch Bay Café est une compagnie de torréfaction de café située à Magog. C’est l’endroit idéal pour attraper un, deux (ou trois) sacs de cafés torréfiés sur place et un café à boire sur la route.

270, rue Principale E local 100, Magog

La réputation de Pista n’est plus à faire. Le café établi depuis 2014 à Montréal compte plusieurs succursales à Montréal et offre un programme nommé Club Pista qui s’occupe de livrer à votre domicile leur meilleur café. Ils ont aussi lancé cette année leur café glacé en canette qui est dé-li-cieux.

500, rue Beaubien Est, Montréal

2650, rue Masson, Montréal

1587, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Ce café de Blainville prépare un excellent café (avec des grains torréfiés sur place), ainsi qu’un choix impressionnant de brunchs qui remportent un franc succès. Une adresse à découvrir.

687, boulevard Curé Labelle, Blainville

La Brûlerie du Quai à Carleton-sur-Mer s’est souvent retrouvée parmi vos réponses. Situé dans la baie des Chaleurs, ce café use de créativité dans la torréfaction de son café. Un coup d'œil à la boutique suffit pour avoir envie de se jeter dans une piscine de café.

200, route Du Quai, Carleton-sur-Mer

