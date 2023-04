Où partir en avril? Les meilleures destinations voyage

Partager







Que ce soit pour fuir les journées de pluie, s’offrir un bain de soleil (et se découvrir d’un fil) avant l’été ou visiter des villes loin des foules et de la chaleur, voici où vous devez aller en avril pour un voyage mémorable.

Espérons que ces suggestions vous aideront à planifier votre prochain voyage.

Voici 10 destinations de choix à visiter en avril. Bonne recherche!

1. Mexico, Mexique

Températures comprises entre 27°C et 34°C

Pourquoi en avril? Plus effervescente que jamais, Mexico est sur toutes les lèvres ces temps-ci. Misez sur le mois d’avril pour y profiter des températures douces et y faire le plein de bonne bouffe.

2. Tokyo, Japon

Température moyenne de 19°C

Pourquoi en avril? En avril, profitez de la floraison des cerisiers en visitant le parc d’Ueno, dégustez la cuisine locale dans les restaurants de ramen et de sushi et explorez les quartiers animés de Shinjuku et de Shibuya.

3. Séville, Espagne

Température moyenne de 23°C

Pourquoi en avril? Assistez à la Semaine Sainte et admirez les processions religieuses, dégustez les tapas dans les bars du quartier Santa Cruz et visitez le palais royal de l’Alcazar et la cathédrale de Séville.

4. Lisbonne, Portugal

Température moyenne de 16°C

Pourquoi en avril? Promenez-vous dans les rues pavées du quartier historique de l’Alfama, goûtez aux fameux pastéis de nata, visitez la tour de Belém et le monastère des Hiéronymites et profitez des vues panoramiques depuis le château São Jorge.

5. Vancouver, Canada

Température moyenne de 10°C

Pourquoi en avril? À Vancouver, passez un après-midi dans les jardins de Queen Elizabeth Park et le parc Stanley, explorez le marché public de Granville Island, faites une randonnée à vélo le long de la piste cyclable du Stanley Park Seawall et assistez au festival de la cerise en fleur.

6. Marrakech, Maroc

Température moyenne de 19°C

Pourquoi en avril? Visitez les souks colorés de la médina, goûtez à la cuisine marocaine dans les restaurants de la place Djemaa el-Fna, visitez le jardin Majorelle et le palais de la Bahia et profitez des vues panoramiques depuis les remparts de la ville.

7. Amsterdam, Pays-Bas

Températures comprises entre 7°C et 13°C

Pourquoi en avril? Admirez les champs de tulipes en fleur dans les environs de Keukenhof, visitez le musée Van Gogh et le Rijksmuseum, explorez les canaux en bateau et louez un vélo pour découvrir la ville à votre rythme.

8. Hanoï, Vietnam

Température moyenne de 24°C

Pourquoi en avril? Visitez le temple de la Littérature et le mausolée de Ho Chi Minh, dégustez les plats locaux de street food, faites une promenade en cyclopousse dans le vieux quartier et participez à une excursion en bateau dans la baie d’Halong.

9. Athènes, Grèce

Température moyenne de 18°C

Pourquoi en avril? Visitez l'Acropole et le Parthénon, promenez-vous dans les rues piétonnes de Plaka, goûtez aux spécialités grecques dans les tavernes du quartier de Monastiraki et explorez le musée national archéologique.

10. Orlando, Floride

Température moyenne de 22°C

Pourquoi en avril? Après les vacances de Noël, la semaine de relâche et Pâques, avril est un mois parfait pour visiter l’État de Mickey Mouse. Au-delà des parcs d’attractions, Orlando a beaucoup à offrir. Le centre-ville d’Orlando est une destination à part entière avec ses restaurants, ses bars, ses boutiques et ses attractions. Vous pouvez faire une promenade relaxante autour du lac Eola, visiter le musée d’art d’Orlando, regarder un match de basket-ball au Amway Center ou profiter d’un concert dans l’une des salles de spectacles de la ville. Voici quelques coups de coeur.

