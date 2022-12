9 restaurants du Québec parmi le top 100 des restaurants les plus appréciés au Canada

Partager







Le principal site de réservation en ligne de restaurants, OpenTable, vient de dévoiler la liste des 100 restaurants les plus appréciés au Canada.

Cette liste se base sur les commentaires et les impressions laissés par les personnes qui auraient visité ces établissements.

Neuf restaurants québécois (tous montréalais) figurent sur la liste. Ils sont accompagnés de bonnes adresses de l’Ontario (48), l’Alberta (23) et la Colombie-Britannique (18).

Voici donc les neuf restaurants québécois qui reçoivent les honneurs.

Cette institution montréalaise est majestueuse en tous points. L’endroit sert des cocktails et des plats modernisés de cuisine écossaise et britannique dans une ambiance des plus sophistiquées. Les boiseries imposantes assurent le charme de cette adresse du centre-ville de Montréal.

Le Mount Stephen, 1440, rue Drummond, Montréal

Le Bonaparte est niché dans une auberge de style napoléonienne, avec alcôves et puits de lumière. Un délicieux menu dégustation est proposé à 124$ et à 182$ avec Accord vins où vous pourrez vous délecter devant des spécialités françaises.

443, rue Saint-François-Xavier, Montréal

Véritable institution en matière de cuisine syrienne, ce n’est sans surprise que le restaurant Damas se retrouve sur cette prestigieuse liste. Les montréalais et montréalaises viennent et reviennent au Damas pour savourer la cuisine colorée et goûteuse de la Syrie. Un immanquable à Montréal.

1201, avenue Van Horne, Outremont

Les spécialités grecques tiennent la vedette de ce restaurant de l’avenue du Parc ouvert depuis 1979. Les assiettes sont soignées et la fraîcheur est tout le temps au rendez-vous. On s’y rend pour partager de bons petits plats afin de goûter à tout.

5357, avenue du Parc, Montréal

Pour un surf & turf à faire baver, le Gibbys est une référence. Ce restaurant est couru depuis des années par les amateurs de viande et de poisson frais. Le tout sis dans une magnifique bâtisse patrimoniale du Vieux-Montréal.

298, Place d’Youville, Montréal

On se sent tout de suite à l’aise au Hoogan & Beaufort. Un coup d'œil au menu suffit pour avoir l’eau à la bouche. Le chef concocte le menu au gré des aliments de saison et de son inspiration. Le tout est accompagné d’une grande sélection de vin à bon prix.

4095, rue Molson, Montréal

Paëlla, Pan con Tomate, Croquetas, tapas, viandes, poissons crus et plus composent le menu de cette adresse. L’endroit est tout à fait idéal pour les soirées entre amis comme ce n’est pas l’ambiance qui manque (ni la sélection de vin). Ce n’est donc pas difficile à croire que le Ibérica s’est classé dans le top 100 des restaurants les plus appréciés au Canada. Un menu dégustation est disponible.

1450, rue Peel, Montréal

Dans le prestigieux hôtel Ritz-Carlton, Maison Boulud invite à un voyage au cœur de la France où le meilleur de la cuisine est célébré. Le chef exécutif Romain Cagnat épate en combinant sa passion pour la cuisine à l’excellence de la gastronomie française. Ne passez pas à côté des spécialités de la maison, dont le caviar!

1228, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Dans le Vieux-Montréal, ce bar à vin mise sur une ambiance feutrée assurée par un groupe de jazz classique. Sur le menu, ce sont les spécialités françaises, mais aussi les plats de pâtes qu’on aime commander. Un bistro fort sympathique!

1, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

