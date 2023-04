Les 8 meilleurs restaurants chinois à Laval

Partager







Envie de faire le plein de poulet Général Tao, de soupe Wonton, de canard laqué, de porc de Sichuan, de porc aigre-doux et toutes les autres spécialités chinoises?

Misez sur ces 8 adresses testées et approuvées par les résidents de Laval. Psst! Le palmarès compte beaucoup de restaurants de type «apportez votre vin». Un petit plus!

Voici donc d'excellents restaurants qui servent des spécialités asiatiques, dont des mets chinois à Laval.

Si vous aimez les buffets, considérez le Panda Peng. Ce restaurant buffet familial de centre commercial linéaire offre tous les classiques de la cuisine chinoise en formule à volonté et à prix fixe. En plus, c’est un Apportez votre vin!

840, boulevard Le Corbusier, Laval

2. La Maison Pékin

Ce buffet propose des spécialités chinoises dans un décor de style polynésien. L’endroit comprend une piste de danse et offre du karaoké la fin de semaine. Idéal pour un anniversaire!

2850, boulevard de la Concorde Est, Laval

Cet Apportez votre vin propose un décor japonais avec des mets vietnamiens, chinois, japonais et thaïlandais.

3204, boulevard Saint-Martin Ouest, Laval

Explosant de créativité, le menu du Gon Bui promet une soirée haute en émotion. Côté cocktail, retrouvez des classiques de la mixologie réinventés et rehaussés d’ingrédients typiquement asiatique comme le yuzu, la poire asiatique,le thé jasmin, le café vietnamien et plus. Côté nourriture, on se délecte avec les plats travaillés et inspirés des marchés de nuit populaires en Asie. L’endroit offre un menu dégustation pour les touche-à-tout et un menu brunch pour les longs matins de fin de semaine.

2133, boulevard Le Carrefour, Laval

Cette chaîne américaine de restauration invite aux repas de famille autour de réinterprétations créatives de plats asiatiques. Le menu comprend des dumplings, une soupe wonton, quelques sushis, des plats de nouilles et de riz ainsi que plusieurs options végétariennes.

3035, boulevard Le Carrefour, Laval

Ce bar à nouilles met de l’avant des bols de soupe fumants comme les ramens et les pho du Vietnam. Le menu offre aussi des banh mi et des bao buns.

1775, Saint-Martin Ouest, Laval

Dumplings, soupe wonton, grillades à la citronnelle, crevettes tigrées bang bang et une belle panoplie de spécialités provenant de l’Asie sont servis dans cette brasserie asiatique. Retrouvez des bols pokés, des ramens, du tofu Général Tao et des plats de viande sur le menu. Les cocktails valent aussi le détour. Le soir venu, l’endroit de 10 000 pieds carrés se transporte en véritable boîte de nuit.

1780, avenue Pierre-Péladeau, Laval

Ce restaurant Apportez votre vin sans chichis sert des plats asiatiques à bon prix. Dans une ambiance familiale, on se régale avec les portions généreuses. Goûtez les saveurs sucrées, amères et épicées de mets classiques comme le poulet aux arachides, la soupe Tom Yum aux crevettes, le bœuf sauté à l’ananas et bien plus.

4355, boulevard Saint-Martin Ouest, Laval

