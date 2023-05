Les 10 meilleurs restaurants de la rue Fleury dans Ahuntsic

Partager







Au nord de l’île de Montréal se cache un quartier réputé pour ses parcs, ses belles maisons et sa qualité de vie. Orné d’une rivière, le quartier familial Ahuntsic regorge de bonnes petites adresses principalement situées sur la rue Fleury Ouest et Est.

Voici donc les meilleurs restaurants de la rue Fleury dans le quartier Ahuntsic.

1o L’Estaminet

Ce petit bistro de quartier se plaît à servir des mets français abordables ainsi que des vins et des bières locales. Les brunchs y sont servis du lundi au vendredi de 10h à 11h30 ainsi que le samedi et le dimanche de 10h à 15h30.

1340, rue Fleury Est, Montréal

2o Restaurant La Citronnelle

Retrouvez les délicieuses saveurs du Vietnam dans ce restaurant sans chichis de la rue Fleury. Ce n’est pas pour rien qu’il est installé dans le quartier depuis 27 ans. En plus, il s’agit d’un apportez-votre-vin!

1386, rue Fleury Est, Montréal

3o Café Le Petit Flore

Choisir le Café Le Petit Flore est gage de qualité. Fiez-vous à l’ardoise pour choisir votre plat du jour. Digne du café populaire de Paris, ce restaurant reprend l’ambiance européenne et prépare de main de maître des spécialités françaises, dont une crème brûlée de foie gras, la bavette de bœuf, le râble de lapin farci et plus.

1145, rue Fleury Est, Montréal

4o La Poule Fleury

Attendez-vous à retrouver des familles entassées dans ce petit local. La Poule Fleury est une adresse adoptée par les résidents du quartier en quête d’un déjeuner bon marché.

1374, rue Fleury Est, Montréal

5o Les Cavistes

La réputation du restaurant Les Cavistes n’est plus à faire. On s’y rend non seulement pour découvrir et goûter à l’incroyable carte des vins, mais aussi pour manger un succulent tartare. Pour ce qui est des vins, laissez-vous guider par l’équipe du restaurant-boutique, vous ne serez pas déçu!

196, rue Fleury Ouest, Montréal

6o Cerise Café-Buvette

Cerise accueille la clientèle du matin au soir, du café à la bouteille de vin, en passant par des sandwichs et de petits plats chauds ou crus à partager. C’est l’équipe de l’institution des Cavistes qui a ouvert Cerise en pleine pandémie.

234, rue Fleury Ouest, Montréal

7o Pizza NO.900

Chaque soir, la populaire pizzéria Pizza No.900 attire les foules autour de pizzas napolitaines cuites dans un four à bois selon la tradition. Les cocktails y sont très bons eux aussi!

1021, rue Fleury Est, Montréal

8o Le Millen

Pour une cuisine savoureuse mettant de l’avant les aliments de saison, vaut mieux miser sur Le Millen. Les plats y sont colorés et abordables. On vous recommande d’accompagner le tout d’une bonne bouteille de vin.

1185, rue Fleury Est, Montréal

9o Le Saint-Urbain

Avec sa cuisine de saison et sa grande carte des vins, voici l’une des adresses préférées des résidents d’Ahuntsic. À ne pas manquer: les fruits de mer!

96, rue Fleury Ouest, Montréal

10o Bar Vintage 132

Ce petit bar vous accueille chaleureusement pour des cocktails qui ne sont pas piqués des vers, du bon vin et pourquoi pas un sandwich pour casser la croûte? Une belle adresse à découvrir pour un verre en tête-à-tête d’apéro.

132, rue Fleury Ouest, Montréal

