Une cabane à sucre gastronomique débarque à Saint-Augustin-de-Desmaures

La ferme festive La Cité Agricole à Saint-Augustin-de-Desmaures dans le coin de Québec dévoile son tout nouveau projet. Il s’agit d’une cabane à sucre festive et gourmande qui risque de plaire aux personnes qui capotent sur le temps des sucres.

D’abord une ferme agricole qui valorise sa culture maraîchère et les viandes éthiques issues de son élevage en petits lots d’animaux en liberté, La Cité Agricole s’est donnée le mandat de revisiter avec doigté le traditionnel menu des sucres.

L'endroit proposera donc à ses visiteurs de profiter d’un repas traditionnel gastronomique dans une ambiance qui prend des airs de fête.

Tous les week-ends du 12 mars au 23 avril 2023, la grande salle à manger de la ferme pourra rassembler petits et grands groupes autour d’un festin raffiné qui respecte la tradition.

Vous pourrez choisir entre les deux services par jour soit celui à 10h30 ou celui à 13h.

Soupe aux pois concassés avec effiloché de porc, creton maison, jambon braisé au réputé whisky Sortilège, pain de ménage, les classiques marinades, les bines dans le sirop, saucisses maison au porc de pâturage, chicharrons aux épices BBQ, torsades de bacon à l’érable, rillette de porc croustillante au levain, œufs brouillés façon Gordon Ramsay (avec beaucoup de beurre!) et beaucoup d’autres surprises sont au menu.

Le menu est offert à plus petit prix pour les enfants et est disponible avec des options végétariennes sur demande. Le prix fixe comprend également un verre de bulles en apéritif et rien de moins qu’un arbre de meringues à l’érable et un bar décadent à desserts où pouding chômeur, churros et, bien sûr, tire d’érable tiennent la vedette.

Pour les personnes qui auront le coeur à la fête, sachez qu’une animation au son de rigodons animés, cuillères de bois et du personnage déjanté de Maria Jarret Noir seront au rendez-vous.

Côté boissons, la cheffe de bar de la ferme, Joëlle Giard, propose une carte de mixologie saisonnière avec une sélection 100% locale. Vous pourrez choisir parmi spiritueux, bières, et vins biologiques.

Pour tout le mois de mars, l’équipe de la Cabane est heureuse de payer la tournée aux groupes de huit adultes et plus en leur offrant Le Gallon du Mixologue, une rafraîchissante limonade maison alcoolisée.

Une belle option si vous cherchez à vous rassembler pendant le temps des sucres!

