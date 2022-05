Les meilleures terrasses sur un toit à essayer cet été à Montréal

Partager







Profiter de Montréal, c’est aussi profiter de ses hauteurs. Durant l’été, les terrasses prennent d'assaut les toits de la métropole.

Si vous êtes constamment à la recherche de nouveaux lieux à ajouter à votre bottin d’adresses, vous serez ravi de découvrir ces terrasses qui s’érigent sur les toits de Montréal.

Vous pourrez certainement vous y imaginer en train de siroter un verre ou de déguster un bon repas tout en admirant la ville.

Voici donc 10 terrasses où la vue est toujours belle à Montréal.

Au-dessus de la SAT, au même étage que la Satosphère, se cache le Labo culinaire, à deux pas seulement du Quartier des spectacles. Il s’agit d’un arrêt de choix si vous aimez les expériences gastronomiques.

1201, boulevard Saint-Laurent, Montréal (au troisième étage)

S’il y a bien une terrasse qui a la cote à Montréal, c’est celle de la Taverne Atlantic. Assez petite, on vous conseille d’arriver tôt si vous désirez y admirer un somptueux coucher de soleil.

6512, avenue du Parc

La Terrasse Place d’Armes est l'un des endroits préférés des Montréalais et Montréalaises en été. Dans l'enceinte du célèbre Hôtel Place d’Armes, au huitième étage, ce restaurant ravira autant les papilles que les yeux. Songez à vous y attabler pour la tombée du jour. Vous ne serez pas déçu!

55, rue Saint-Jacques Ouest

La terrasse du Poincarré épate par ses nombreuses petites lumières et son ambiance à tout casser. Dès que vous serez sur la terrasse, vous aurez l'agréable impression d'être à New York. Dans le quartier chinois, il s’agit de l’endroit idéal pour le 5 à 7. Quelques mets composent son menu bouffe d’inspiration asiatique (dont des sauer frites), mais on s’y rend surtout pour ses cocktails et sa carte des vins.

1071, boulevard Saint-Laurent

Carla, voilà le nom de la toute nouvelle terrasse située sur le toit du sixième étage de l’hôtel Hampton Inn by Hilton. Avec sa vue sublime sur l'Édifice Aldred, ce nouveau spot très tendance risque bien de vous séduire lors de votre prochain 5 à 7. Avec un menu nourriture assez élaboré, vous pouvez très bien choisir d'y casser la croûte. Le plateau d'huîtres et la «pho-tine», une poutine avec frites assaisonnées, fromage en grains et sauce à la phở sont indispensables!

985, boulevard Saint-Laurent

Pour une vue exceptionnelle sur la Place des spectacles et le centre-ville, il faut essayer le restaurant Bivouac, situé dans l’hôtel DoubleTree. Au cœur du Quartier des spectacles, la splendide terrasse du restaurant est officiellement ouverte pour la saison estivale. Que ce soit pour le dîner ou le souper, pensez y prendre une bouchée. Si vous préférez rester à l’intérieur et profiter de l’air climatisé, sachez que c’est Atelier Zébulon qui a signé le design de la grande salle à manger.

1255, rue Jeanne-Mance

Terrasse Nelligan, c'est cette terrasse gourmande qui se cache au cœur du Vieux-Montréal et qui propose une surprenante vue à 360°. C’est au sommet de l’emblématique hôtel Nelligan qu'elle se trouve, prête à vous accueillir du brunch au souper.

106, rue Saint-Paul Ouest, 5e étage

On file au dernier étage de la Place Ville Marie pour y découvrir l’immanquable terrasse du restaurant Les Enfants Terribles. Son superbe bar-terrasse sur le toit offre une vue à 360° sur Montréal.

1, boulevard Robert-Bourassa, Montréal

Cette microbrasserie artisanale propose plusieurs variétés de bières en fût ainsi que des tapas aux nombreuses options végétariennes à partager. Une ambiance élégante y règne à l’abri des regards.

9, avenue Duluth Est

Cette véritable destination balnéaire de l’environnement de l'hôtel Humaniti est située au 9e étage, en plein centre-ville. Il s’agit d’un lieu festif qui vous propose de vivre la saison estivale au mieux, en profitant de la cuisine et de la mixologie du restaurant h3.

340, rue De La Gauchetière Ouest

