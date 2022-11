Les meilleures bûches véganes et sans gluten à commander pour le temps des Fêtes

Partager







Qui a dit que les véganes et les intolérants au gluten ne pourraient pas profiter d’une bonne bûche de Noël cette année?

Alors que certains opteront pour des bûches traditionnelles pour se régaler en famille, d'autres vont préférer des bûches créatives qui promettent de faire sensation à table. Un coup d'oeil aux photos suffit pour se laisser convaincre.

Voici 6 endroits à Montréal qui confectionnent d’incroyables bûches de Noël véganes et sans gluten sans sacrifier son bon goût.

Vaut mieux faire vite pour les réserver!

1. Sachère Desserts

Végane

Cette incroyable pâtisserie d’inspiration européenne et asiatique dans le centre-sud de Montréal met de l’avant une bûche végane: Mosaïque. Elle est faite de crème de noix de cajou et de noix de coco, d’un gâteau aux pommes et fruits de la passion, une base croustillante d’avoine et de noix de coco. Sur le dessus, on trouve de la gelée de mangue et de fruit de la passion donnant un goût tropical, fruité et léger. Le tout est décoré de chocolat végane Valhrona aux fruits de la passion et de feuilles de riz frit. Elle est disponible en précommande dès maintenant.

Bûchette pour deux à trois personnes - 35$

4-6 portions - 45$

8-10 portions - 65$

RÉSERVEZ ICI

2. Les Givrés

Sans gluten et végane

La bûche «La Végane» propose un assemblage de glaces véganes caramel O’cacao et chocolat, un sorbet framboise, une génoise sans gluten, une gelée de framboise et une ganache chocolat.

8 portions - 41$

RÉSERVEZ ICI

3. Rhubarbe

Sans gluten

La bûche choco-pacane-caramel de Rhubarbe est préparée avec un biscuit chocolat manjari, crémeux chocolat jivara, mascarpone pacane, caramel et des pacanes.

6 portions - 45$

RÉSERVEZ ICI

4. Pâtisserie Zébulon

Sans gluten et végane

La bûche Yang de Pâtisserie Zébulon célèbre le meilleur de la tradition, mais avec une touche bien spéciale. Elle met de l’avant un pain de Gènes au sésame noir, une mousse citron vert, un croustillant au riz soufflé, un crémeux praliné amande, une ganache montée aux agrumes et une tuile de sésame noir et grué. Il y a aussi la bûche Yin dans la boutique. Elle consiste en un biscuit roulade amande, un crémeux au thé vert grillé, un confit d'argousier du Québec de la ferme Bourdelais, une mousse chocolat, un miroir chocolat, une plume de chocolat noir et blanc et un croustillant praliné. Elles sont disponibles en précommande et seront disponibles du 12 au 31 décembre 2022.

4-5 personnes - 38$

6-10 personnes - 70$

RÉSERVEZ ICI

5. Petit Lapin

Sans gluten et végane

Comme tous les ans, la pâtisserie sans allergène n’y va pas de main morte dans la confection de ses bûches de Noël. Les saveurs sont chocolat, vanille ou framboise.

8-10 personnes (vanille) - 64.95$

8-10 personnes (framboise) - 64.95$

8-10 personnes (chocolat) - 55$

RÉSERVEZ ICI

6. Épicerie Muscade

Végane

Cette épicerie végane et zéro déchet située sur l'avenue du Mont-Royal Est propose différentes bûches de Noël, dont une framboise façon forêt noire, une chocolat et poire et une fruit de la passion et dulche de leche. Vous pouvez déjà passer votre commande et la bûche pourra être récupérée entre le 9 et le 24 décembre ainsi que les 30 et 31 décembre à l'épicerie. Les prix varient entre 29$ et 54,80$.

RÉSERVEZ ICI

