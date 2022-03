Les meilleures cabanes à sucre à moins d'une heure de Montréal pour se rassembler ce printemps

Partager







À l’aube du printemps, le rendez-vous pour déguster un festin de cabane est officiellement lancé.

Après deux ans d’absence, plusieurs cabanes ont le bonheur d’ouvrir leurs salles à manger à nouveau afin d’accueillir les fanatiques de fèves au lard et de crêpes au sirop d'érable.

Voici, selon Silo 57, les meilleurs cabanes à sucre sur la Rive-Nord et la Rive-Sud de Montréal qui proposent une expérience authentique, à visiter ce printemps:

Sur la Rive-Nord

À 45 minutes de Montréal

La salle à manger de la cabane à sucre Constantin ouvre ses portes aux personnes qui désirent danser et manger un festin des sucres digne de mention. Cette cabane spacieuse attire les foules depuis 1941 et réussit à faire passer de belles soirées dans une ambiance survoltée aux amateurs du temps des sucres. La cabane offre aussi trois « boîtes repas de cabane à sucre » à emporter.

Du 24 février au 24 avril 2022

Menus végétarien, végétalien, sans gluten, sans lactose, sans soya, sans oeufs et sans allergènes disponibles

1054, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache

À 45 minutes de Montréal

Cette sucrerie à Mirabel propose un excellent festin des sucres. Les plats traditionnels québécois sont mis de l’avant et servis dans une énorme salle rustique. Accessible, à seulement 3 km de la sortie 31 de l’autoroute 15, l’endroit propose une boutique sympathique avec plus de 80 produits cuisinés sur place et des produits d’artisans locaux. Une boîte-repas est d’ailleurs disponible pour les personnes qui désirent déguster un festin à la maison. Vous pouvez la commander en ligne ou par téléphone.

Du 26 février au 1er mai 2022

Menus sans gluten, végétarien, sans lactose et sans porc disponibles

15400, rue Charles, Mirabel

À 45 minutes de Montréal

Sur la Rive-Nord de Montréal, la cabane à sucre Farsa est une véritable référence pour les grands groupes qui désirent se rassembler. Des groupes de 50 à 250 personnes peuvent réserver et vivre une incroyable expérience de cabane. Un menu à volonté est disponible et met de l’avant des recettes québécoises authentiques, dont la soupe aux pois, bajoue, omelette et jambon, saucisses dans le sirop, cretons et les fameuses oreilles de crisse, sans oublier les accompagnements et délicieux condiments.

Du 17 février au 28 avril 2022

1050, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache

À 40 minutes de Montréal

Rustique à souhait, cette cabane à sucre propose une expérience authentique et intime en forêt. Vous pouvez aussi apporter votre vin et votre bière afin d’accompagner le repas copieux de cabane. De la musique d’ambiance, du traîneau, de la promenade dans les bois et de la tire sur neige sont offerts sur le site. Il s’agit d’une incroyable cabane pour se réunir entre amis.

Ouvert depuis le 1er mars

1034, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache

À 45 minutes de Montréal

Après 2 ans d’absence, les fourneaux de la cabane à sucre Lalande reprennent du service. Le site propose des feux extérieurs, de la tire sur la neige, des sentiers pédestres et une boutique. Des chansonniers seront d'ailleurs de la partie afin de mettre un maximum d’ambiance dans la place.

Du 16 mars au 24 avril 2022 (mercredi au dimanche)

Menu végétarien disponible

862, montée Laurin, Saint-Eustache

À 50 minutes de Montréal

Avec le fameux train et son menu décadent, le Chalet des Érables sait comment honorer la saison des sucres. En plus d’un repas traditionnel et de la délicieuse tire sur la neige, une foule d’activités sont offertes afin que vous passiez un beau moment. Visite de la bouilloire, magasin général, fermette et animaux, promenade en voiture antique, tour de train sur rail, taureau mécanique, calèche et carrousel de poney : on ne s’ennuie pas au Chalet des Érables.

Du 4 mars au 1er mai 2022

Menus végétarien et sans porc disponibles

5660, montée Gagnon, Sainte-Anne-des-Plaines

À 55 minutes de Montréal

Ce verger d'Oka est bien loin de chômer durant la période des sucres. Pour une expérience différente, vous êtes invités à découvrir la Cabane à pommes. La cabane propose trois formules soit une formule en salle à manger, une sur le pouce et une pour emporter et en livraison. En salle, le repas de cabane est revisité et vous ferez plusieurs découvertes gastronomiques. Une soupe à l'oignon gratinée au fromage d'Oka, un jambon fumé au bois de pommier, étagé campagnard avec de délicieuses gaufres et bien plus sauront vous faire saliver. Vaut mieux réserver pour s'assurer une place lors du prochain festin.

Dès le 1er mars 2022

Menu végétarien disponible

405, rang de l'Annonciation, Oka

Sur la Rive-Sud

À 35 minutes de Montréal

L'Érablière Charbonneau est l'endroit tout indiqué pour renouer avec les classiques de la saison des sucres. Le repas est servi aux tables, à volonté. Les réservations se font par téléphone au (450) 347-9090.

Du 19 mars au 1er mai 2022

45, chemin du Sous-Bois, Mont-Saint-Grégoire

À 40 minutes de Montréal

Un décor rustique, une ambiance chaleureuse, un menu varié: Voilà à quoi s'attendre à la Cabane à sucre Handfield. Dans le restaurant de l'Auberge Handfield, retrouvez les classiques de la cuisine de cabane tout en profitant de la musique d'ambiance folklorique qui règne dans l'endroit. Les réservations se font au téléphone au (450) 584-2226 ou 1 (855) 579-2226.

Du 4 mars au 24 avril 2022

Menus sans viande, sans porc, sans gluten disponibles avec réservation préalable

555, rue Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu

À 40 minutes de Montréal

Ouverte du jeudi au dimanche, la salle à manger de cette sympathique érablière vous accueille en tout confort. La cabane est entourée de sentiers de randonnée pédestre. Vous trouverez également un foyer extérieur, des balades avec chevaux dans les sentiers et de la tire sur neige à volonté. Une boutique est aussi ouverte et vous offre la possibilité d'apporter quelques délices à l'érable à la maison.

Jusqu'au 1er mai 2022

150, chemin du Sous-Bois, Marieville

À 30 minutes de Montréal

Cette érablière d'antan de la Rive-Sud de Montréal est idéale pour passer une journée avec ses amis et la famille. Les recettes traditionnelles sont toutes présentes sur le menu. Depuis trois générations, cette érablière est passée maître dans l'art de la réception. Animaux, promenades en tracteur, tire sur la neige : Tout y est pour passer une belle journée. Vous pouvez réserver en ligne ou par téléphone au (450) 741-3363.

Jusqu'au 1er mai 2022

Menu végétarien disponible

864, rang Chartier, Mont-Saint-Grégoire

À 50 minutes de Montréal

Avec ses trois salles de réception, ce n'est pas l'espace qui manque dans cette sucrerie à Rigaud. Depuis 1978, la Sucrerie de la Montagne sert un festin du temps des sucres absolument délicieux. Lors de votre visite, vous aurez sans doute le plaisir de rencontrer Pierre Faucher, fondateur de la cabane.

Jusqu'au 1er mai 2022

Menu végétarien disponible

300, chemin Saint-Georges, Rigaud

