8 soins solaires minéraux qui ne laissent pas de traces blanches sur la peau

Partager







Se prélasser au soleil veut aussi dire se protéger la peau, mais personne ne veut se badigeonner de produits nocifs.

Plusieurs entreprises de l’industrie de la beauté offrent désormais des écrans solaires non chimiques, c’est-à-dire conçus à base de minéraux. C’est vert, adapté aux peaux sensibles et ne laisse pas de trace blanche sur le corps!

Voici donc 8 soins solaires minéraux à tester sans modération à la piscine pour un été sans tracas!

Courtoisie

Cet écran solaire minéral léger est enrichi de vitamines et d’antioxydants et glisse sur la peau comme un sérum pour aider à la protéger contre les rayons UVA/UVB. Sa formule contient de la squalane, de l’oxyde de zinc, de la vitamine E et de la férulate d'éthyle pour assurer une peau plus douce, lisse, repulpée et avec un fini doux et naturel.

À 47$ - Disponible chez Sephora

La marque australienne Blue Lizard spécialisée en soins solaires propose la lotion minérale Sheer FPS 50+. Conçue pour le visage et le corps, la formule est à base de vitamine E, de beurre de karité et de papaye, qui hydrate et lisse la peau. Elle sèche rapidement sans laisser de trace blanche et résiste à la sueur et à l'eau pendant 80 minutes. Parfait pour tes journées à la piscine ou au Beach Club!

À 22$ - Disponible chez Well.ca

Pour ceux qui optent pour des choix totalement verts, la gamme de produits canadiens ATTITUDE est végane et sans cruauté animale. On retrouve parmi leurs protections solaires les bâtons minéraux pour le visage enrichis à l’avoine et sans odeur. La formule, conçue pour les peaux sensibles, est composée d’un filtre solaire sécuritaire à base de zinc. De plus, l’emballage est fait de carton biodégradable.

À 13,95$ - Disponible dans plusieurs épiceries bio ou en ligne

L’entreprise québécoise Zorah propose aussi des lotions solaires non chimiques, dont la formule est à 100% minérale. Efficace pour protéger la peau des rayons de soleil, on adore ce soin composé d’huile d’argan, comme tous les autres produits de la marque, qui revitalise et nourrit la peau. D’ailleurs, les ingrédients sont issus d’une agriculture biologique. Se protéger du soleil, tout en protégeant la planète, on adore!

À 40,00$ - Disponible en pharmacies et en ligne

Ce printemps, les produits Avène ajoutent un nouveau venu dans la gamme solaire : L’Aqua-Fluid, doté d’un écran minéral et de filtres organiques pour une protection UVB-UVA à large spectre. Sa texture ultralégère et transparente limite les taches brunes et procure à la peau un effet apaisant immédiat, grâce à l’eau thermale.

À 31,00$ - Disponible en pharmacies ou chez Well.ca

L’entreprise Skinceuticals, qui est reconnue pour ses avancées très poussées en dermo-esthétique, accorde une importance majeure à la protection solaire. Dans leur gamme, l’écran solaire aux filtres 100 % minéraux Sheer Physical FPS 50 est ultraléger et offre une protection à large spectre avec un fini ultra-transparent. Ni vu, ni connu, mais si efficace!

À 50,00$ - Disponible en ligne

La maison de soins de beauté québécoise IDC Dermo lance cette saison des nouveautés, dont la nouvelle crème solaire minérale anti-âge SOLIS +. Sa formulation est composée d’une protection solaire physique à large spectre, des écrans solaires minéraux, des ingrédients correcteurs et protecteurs. C’est le produit idéal pour prévenir les rides!

À 39,00$ - Disponible en pharmacie ou en ligne

8. Lotion ultra-fluide 100% minérale Anthelios de La Roche-Posay

Parmi les incontournables, La Roche-Posay est un leader en matière d’écrans solaires. Sur les tablettes, leur crème solaire minérale pour le visage, entièrement composé de filtres minéraux est très populaire. On adopte le produit pour sa texture ultra fluide et légère, qui est rapidement absorbé par la peau et procure en un claquement de doigts un éclat naturel tout en laissant un fini matifié sur la peau. D’ailleurs, légèrement teintée, cette crème convient à toutes les teintes de peau.

À 39,95$- Disponible dans toutes les pharmacies ou en ligne

À voir aussi :