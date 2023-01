Les 12 destinations pour un voyage des plus foodies

Partager







Un récent rapport d’Expedia, Hotels.com et Vrbo dévoile les grandes tendances voyage des Québécois et Québécoises pour 2023.

On y apprend que les Québécois laisseront libre cours à leur côté «foodie» au moment de choisir une destination cette année. Il est même écrit qu’ils auront tendance à rechercher des airbnbs ou des logements qui incluent des fours à pizza et même des airfryers. Ce n’est pas peu dire!

Si tel est votre cas, voici une liste de 12 villes du monde qui sont considérées comme étant particulièrement foodie, c'est-à-dire appréciées pour leur scène culinaire. En espérant que cette liste vous aide dans votre recherche.

1. Tokyo, Japon

La ville de Tokyo est réputée pour bien des choses, mais sa cuisine de haute qualité attire des milliers de touristes tous les ans. On pense ici à ses sushis, ses ramens et ses tempuras.

2. Bali, Indonésie

La cuisine balinaise est influencée par les cultures indonésienne, chinoise et indienne, et offre une grande variété de plats savoureux. Difficile de rater les mi goreng et les nasi goreng (des plats de nouilles ou de riz sauté), le gado gado (une salade avec une vinaigrette aux arachides) et le poulet saté (brochettes de poulet aux arachides). Dans les grandes villes comme Ubud, Canggu et Kuta, vous retrouverez de grandes influences australiennes. Les cafés tendance et les açaï bowls ne manquent pas à ces endroits précis.

3. San Sebastián, Espagne

San Sebastián est connue pour ses pintxos, de petits morceaux de pain surmontés de différentes garnitures, qui sont généralement servis dans les bars de tapas de la ville.

4. Bangkok, Thaïlande

La cuisine thaïlandaise est réputée pour ses plats épicés et savoureux, et la ville de Bangkok offre une grande variété de restaurants et de camions de rue proposant ces spécialités.

5. New York, États-Unis

New York est une ville cosmopolite qui offre une grande variété de cuisines du monde entier, allant des pizzas et des bagels aux plats de style fusion.

6. Séoul, Corée du Sud

La cuisine coréenne est particulièrement appréciée pour ses plats grillés et ses soupes épicées. Séoul est une ville où vous pouvez déguster de nombreux plats traditionnels comme le bibimbap, le bulgogi, le japchae et (évidemment) le BBQ Coréen. Ne manquez pas les marchés de nuit!

7. Mexico, Mexique

La ville de Mexico est réputée pour sa cuisine mexicaine authentique, qui met en valeur les ingrédients locaux tels que les haricots, les avocats et les piments.

8. Singapour

La ville cosmopolite de Singapour impressionne avec sa grande variété de cuisines asiatique, notamment chinoise, indienne et malaisienne. Il y a en vraiment pour tous les goûts.

9. San Francisco, États-Unis

San Francisco est réputée pour sa scène culinaire dynamique, qui met en valeur les ingrédients locaux et les produits de saison. La ville est également connue pour ses restaurants de style fusion.

10. Paris, France

Paris est une ville réputée pour sa cuisine de haute qualité et ses nombreux restaurants étoilés au guide Michelin. La ville est également connue pour ses boulangeries, ses fromageries et ses pâtisseries de renom.

11. Montréal, Québec

En 2020, Montréal fut couronnée comme l’une des destinations les plus foodie au monde par le Chef’s Pencil. Pour y habiter, on confirme que cette ville est belle à visiter pour ses restaurants et ses institutions!

12. Melbourne, Australie

Si plusieurs se tournent vers Sydney lors d’un voyage en Australie, d'autres se tournent vers Melbourne. Cette ville est un véritable melting-pot multiculturel. Des dumplings aux cafés italiens en passant par le bortsch russe, tout le monde y trouve son compte.

