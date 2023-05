Les 8 meilleures îles des Cyclades en Grèce

Partager







Lors d’un voyage en Grèce, un arrêt sur les îles des Cyclades est plus qu’indispensable.

On y dépose ses valises d’abord pour profiter des paysages dignes des cartes postales. Chaque île possède son propre charme, qu’on parle des impressionnantes falaises de Santorin, des formations rocheuses uniques de Milos ou des plages paradisiaques de Mykonos.

Pour s’y rendre, le ferry demeure le moyen le plus abordable et le plus pratique de se déplacer entre les îles. Il existe des compagnies de traversier régulières qui assurent des liaisons entre les différentes îles. Les horaires et les fréquences des ferries varient en fonction de la saison, il est donc recommandé de vérifier les horaires à l’avance. Certaines îles ont également des ports principaux desservis par des traversiers rapides, ce qui réduit le temps de trajet.

Entre Athènes et la Crète, l’archipel des Cyclades comprend 250 îles, dont 24 qui sont habitées. Au moment de créer son itinéraire, plusieurs hésitent à arrêter leur choix sur une île en particulier.

Voici donc un palmarès de 8 îles des Cyclades qui risquent fort de vous plaire (et de vous aider dans vos recherches).

1. Santorin

2 à 3 jours

Si vous ne devez choisir qu’une seule île des Cyclades à visiter, votre choix doit s’arrêter sur Santorin, connue pour ses maisons blanches et ses couchers de soleil. On se souvient de Santorin pour ses vues panoramiques à couper le souffle. Lors de votre passage, vous pouvez visiter les villages perchés tels que Oia et Fira, passer vos après-midi sur les plages de sable noir et rouge et découvrir les vestiges archéologiques de l'ancienne Théra.

2. Mykonos

3 à 4 jours

Plus touristique, préparez-vous à payer le gros prix à Mykonos. Célèbre pour sa vie nocturne animée, Mykonos est également connue pour ses superbes plages, comme Paradise Beach et Super Paradise Beach. Vous vous plairez à vous promener dans les ruelles étroites de la ville de Mykonos, à visiter le moulin à vent emblématique et à découvrir la vie culturelle en compagnie de gens riches et célèbres.

3. Naxos

3 à 4 jours

Plus grande que la plupart des autres îles des Cyclades, Naxos offre une variété d'activités. Vous pouvez explorer le château vénitien de Naxos, vous détendre sur les plages de sable fin, comme Plaka et Agios Prokopios, et découvrir la beauté naturelle du mont Zas, point culminant des Cyclades.

4. Paros

2 à 3 jours

Réputée pour ses villages pittoresques et ses magnifiques plages, Paros est la destination idéale pour la détente et les sports nautiques. Vous pouvez visiter le village traditionnel de Naoussa (et remplir votre téléphone de photos à faire rêver), explorer le Parc archéologique de Paros avec son temple d’Apollon et profiter d’un court traversier pour visiter l’île d’Antiparos.

5. Milos

3 à 4 jours

Milos doit sa bonne réputation à ses formations rocheuses uniques et à ses plages aux eaux cristallines. En trois ou quatre jours, vous pouvez visiter les plages emblématiques de Sarakiniko et de Kleftiko, explorer les anciennes catacombes de Milos et manger du poisson frais à Klima, un charmant village de pêcheurs.

6. Ios

2 à 3 jours

Comme pour Mykonos, Ios est surtout réputée pour sa vie nocturne animée, mais elle offre également de belles plages et un paysage spectaculaire. Vous pouvez vous rendre à la plage de Mylopotas, visiter l’église Panagia Gremiotissa avec sa vue panoramique et découvrir l'ancienne cité d’Ios sur la colline de Paleokastro.

7. Syros

2 à 3 jours

Beaucoup moins touristique que certaines autres îles des Cyclades, Syros propose une atmosphère authentique et un charme traditionnel. Vous pouvez vous promener dans la pittoresque ville d’Ermoupolis avec son architecture néoclassique, visiter l’Apollon Theater et vous détendre sur les plages de Galissas et de Vari.

8. Amorgos

2 à 3 jours

Amorgos est connue pour ses paysages sauvages et son ambiance tranquille. Vous pouvez visiter le monastère de Panagia Hozoviotissa, perché au sommet d'une falaise, explorer les villages traditionnels d’Amorgos, comme Chora et Katapola, et profiter de la randonnée dans les sentiers pittoresques de l’île.

