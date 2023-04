5 couleurs de pédicure tendance pour l’été 2023

Partager







La saison des sandales est bien mieux vécue avec les pieds pédicurés. En 2023, pour avoir du style jusqu’au bout des pieds dans vos chaussures ouvertes préférées, voici les couleurs qui feront sensation sur vos ongles.

Cette année, on ose le retour des bijoux bohos, soit des chaînes de cheville et des bagues d’orteil, afin d’agrémenter nos looks d’été de la tête aux pieds. Les sandales sont particulièrement populaires en mode plateforme ou lacées pour rendre chics les pantalons les plus larges qui soient.

Pour libérer vos orteils sans faire de faux pas, on vous propose les couleurs les plus en vogue à appliquer en pédicure.

Voici 5 couleurs de pédicure tendance pour 2023.

1o Le nude chic

Le nude a pris une place importante avec les tendances clean girl et vanilla girl depuis quelques mois, même s’il était déjà présent avant. La pédicure nude accompagnera vos pieds dans l’évolution de votre bronzage et dans toutes vos chaussures. On le préfère avec un fini gel.

Vernis à ongles Perfecting Nail Veil Kur en teinte sheer creamy latte de Londontown - 20$ chez Pharmaprix

Courtoisie

ACHETER ICI

Vernis à ongles Complete Salon Manicure en teinte Devil wears nada de Sally Hansen - 9$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

2o Variations néon

On laisse les teintes de pierres précieuses de côté pour essayer des vernis acidulés. Orangeade, limonade, vert lime: les couleurs néon reviennent en force pour la saison.

Ensemble de vernis à ongles On the Horizon de Nails Inc - 30$ chez Sephora

Courtoisie

ACHETER ICI

Vernis à ongles Hard as Nails Xtreme Wear en teinte Tan-Lime de Sally Hansen - en solde à 3$ chez Pharmaprix

Courtoisie

ACHETER ICI

3o La pédicure française

La pédicure française fait partie des classiques et retrouve ce statut en été. Avec la ligne blanche à l’extrémité ou sur une couleur vive, la pédicure française aura tout bon.

Ensemble pour manucure / pédicure française Saviland - 13$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

Duo de vernis à ongles Glow Naturale de Nails Inc - 20$ chez Sephora

Courtoisie

ACHETER ICI

4o Surprenant noir

Un noir élégant et sophistiqué saura augmenter le facteur chic de vos tenues les mieux soignées. Étonnamment, la pédicure noire amène un côté sexy insoupçonné. On la préfère avec un fini gel lustré pour un côté plus riche.

Vernis à ongles Flash Dry Nails en teinte Little Black Dress de Quo Beauty - 12,50$ chez Pharmaprix

Courtoisie

ACHETER ICI

Vernis à ongles teinte Onyx Noir d'OPI - 13,25$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

5o Turquoise éclatant

Même si, au départ, elle a une queue de poisson plutôt que des orteils, la refonte du film La Petite Sirène est une inspiration pour les pédicures les plus étincelantes de l’été. On s’inspire des eaux turquoise des plages paradisiaques, des pierres précieuses et des magnifiques reflets des coquillages pour des orteils d’un bleu sublime.

Vernis à ongles Kahului de Bkind - 16$ en ligne

Courtoisie

ACHETER ICI

Vernis à ongles Express Gel Polish en teinte Ocean Front de Sensationail - 14,50$ chez Pharmaprix

Courtoisie

ACHETER ICI

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s