Voici où l'équipe de Silo 57 prévoit voyager cet été

Histoire de vous inspirer et de vous donner envie de partir sur le fly, les membres de l'équipe de Silo 57 ont accepté de révéler où ils prévoyaient passer leurs vacances d’été.

La plage, les campings, les festivals... La team de Silo sera un peu partout durant la période estivale.

Voici donc les destinations voyages de l’équipe de Silo 57 en 2023.

Naomi

«J'ai eu la chance de beaucoup voyager cette année. Après la Floride, Lyon, Annecy et Austin au Texas, j'ai envie de laisser mes valises au Québec cet été.

Je prévois mettre le cap vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, et assister au merveilleux festival qu'est la Noce. Ça se passe pendant trois jours à Chicoutimi. Ensuite, je vais profiter de mon passage pour découvrir le coin avec mon copain. On aimerait faire du camping et faire le plus de randonnées possible. À date, j'ai sur ma bucket list:

Manger trop de bleuets

Se perdre dans le parc national du Fjord-du-Saguenay

Manger de bonnes poutines dans les cantines de bord de route

Commander une bonne pinte de bière et une pizza funky à l'HopEra à Jonquière

Je sens que cette liste de 21 idées d'activités à faire lors d'un roadtrip au Saguenay va aider à m'organiser lors de mon séjour.

Je risque également de passer pas mal de temps dans les Laurentides, à chiller au bord de mon lac sur mon île flottante (le meilleur achat de ma vie) et faire des aller-retours au Couleur Café à Sainte-Agathe-des-Monts.

À l'automne, je risque de m'offrir une belle semaine de rêve avec mes amis à Sayulita!»

Alaska

« L’été 2023 sera pour moi synonyme de spontanéité! Puisque je compte explorer l’Europe en train avec une bonne amie en septembre (restez à l'affût!), je ne me suis pas fait de plans extravagants pour les mois estivaux.

Toutefois, pour mon plus grand bonheur, la vie semble en vouloir autrement! En effet, j’ai récemment appris que je m’envolerai pour Puerto Rico en juin afin de profiter de tout ce que cette île des Caraïbes a à offrir.

Je sortirai aussi certainement de la ville pour me ressourcer au bord d’un lac ou en forêt. Premier stop: les Laurentides pour un séjour aux Conifères dont j’ai hâte de vous parler davantage.

Je suis aussi très emballée par la saison des festivals qui battra bientôt son plein un peu partout au Québec. Santa Teresa, Le Festif! de Baie-Saint-Paul, Osheaga: nommez-les, j’y serai.

Pour ce qui est du reste, j’ai envie de me laisser porter par la chaude brise d’été et de voir où la vie me mènera. Voyage outremer, road trip ou apéro sur une terrasse montréalaise, tout me parle! »

Sarah

«J'ai quelques escapades au programme cet été. Tout d’abord, un voyage en France sur la Côte d’Azur... dont je vous reparlerai bientôt, bientôt sur Silo Voyage!

Ensuite, je ferai des road trips dans mes endroits chouchous du Québec: les Îles-de-la-Madeleine et le coin de Tadoussac sur la Côte-Nord.

Aux Îles, je compte manger beaucoup de lobster rolls (principalement au Cap Dauphin Fish Shack), essayer le café-buvette Chez Renard, prendre un cocktail à La Shed et me magasiner un coton ouaté au Portique! Je vais aussi faire une rando sur le «Chemin de Compostelle» des Îles de la Madeleine: les Sentiers Entre Vents et Marées. C’est un grand sentier de 230 km, mais il est (heureusement!) divisé en sections moins longues. Ça va être si beau.»

«Pour ce qui est de la Côte-Nord, j’ai l’intention d’installer ma tente aux Bergeronnes, au fabuleux camping Mer et Monde de la compagnie innue Essipit, pour me réveiller au bord de l'eau avec les baleines!

Je vais aussi flâner à Tadoussac: prendre un p’tit café à L’Abri Côtier, commander un cheeseburger avec poutine à la cantine Le Connaisseur, boire une bière sur la terrasse de la Microbrasserie Tadoussac... Trop hâte! »

Mélodie

«Comme je voyage avec mon chum et notre bébé de 18 mois, je voulais une destination de vacances fun et pas compliquée ET SURTOUT avec un vol direct! On s’envole donc vers la Californie pour un mini road trip vers Palm Springs. On va probablement faire un arrêt à Joshua Tree, une journée à Disneyland (parce qu'on est parents, hein!) et quelques jours sur le bord de l’eau.»

«En juillet, je vais aussi passer un week-end à Baie Saint-Paul avec un couple d'amis d'Australie. On prévoit faire quelques randonnées et surtout aller boire du vin à la Buvette La Louve. Habituellement, je loue une magnifique chambre à l'Hôtel Le Germain, mais comme on voulait se faire des bouffes et relaxer tout le monde ensemble, on a plutôt loué ce magnifique Airbnb. »

Notre itinéraire pour la Californie n’est pas encore officiel, mais j’ai quelques hôtels et Airbnb dans ma mire :

