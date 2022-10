10 livres de «true crime» à lire durant la saison de l’épouvante

Partager







Vous adorez le true crime à la télé, sur YouTube et en balados, la prochaine étape pour vous sera de lire un bon livre sur un fait réel qui vous donnera des frissons dans le dos.

• À lire aussi: 10 balados de «true crime» à écouter pour une dose de frissons

• À lire aussi: Découvrez le code secret pour accéder au catalogue «true crime» de Netflix

La folie du true crime est partout depuis quelques années! Si vous avez déjà tout vu et écouté, vous cherchez probablement des suggestions de livres. On vous en a déniché 10, dont certains made in Québec, à lire seulement vous en avez le courage!

Voici 10 livres de meurtres et mystères intrigants :

Courtoisie

De Québec à Londres, le Dr Cream a effrayé les populations partout où il passait. Ce médecin a profité de sa position pour assassiner plusieurs femmes, parfois en performant des avortements illégaux, d’autres fois en les empoisonnant. Le livre suit toute l’enquête sur ce tueur en série prolifique méconnu de la même époque que Jack l’Éventreur.

ACHETER ICI

Courtoisie

Vous la connaissez et vous l’adorez comme nous, Victoria Charlton est de retour! Pour son troisième tome, elle nous présente pas moins de 20 nouvelles histoires de crimes étranges. On parle de cannibalisme, meurtres en série, disparitions inexpliquées et plus encore. Le livre est disponible en précommande et sera envoyé dès le 26 octobre.

ACHETER ICI

Courtoisie

• À lire aussi: 15 séries terrifiantes comme «Dahmer» qui vont vous donner la frousse

Si vous avez écouté la populaire, mais troublante, série Dahmer, vous connaissez déjà cette histoire. Le tueur et cannibale Jeffrey Dahmer a assassiné au moins 17 jeunes hommes des années 70 à 90 aux États-Unis. Ce livre explore l’enquête, mais aussi la psychologie derrière Dahmer et tous les psychopathes.

ACHETER ICI

Courtoisie

Ce livre posthume par la journaliste d’enquête Michelle McNamara est si troublant que vous ne pourrez le déposer. Celle-ci a enquêté pendant des années sur le jusqu’alors anonyme tueur en série connu sous le nom du Golden State Killer. Après sa mort, le cas qui a terrorisé la Californie pendant des décennies a été résolu, et ce, grâce à certaines théories émises par Michelle.

ACHETER ICI

5. Mindhunter : Dans la tête d'un profileur (John Douglas et Mark Olshaker)

Courtoisie

Cet ouvrage est celui qui a inspiré la populaire série Netflix, Mindhunter. Le profileur vedette du FBI, l'agent spécial John Douglas, y partage ses entrevues avec des tueurs en série et ses différentes techniques pour déterminer le profil d’un criminel. Celles-ci ont été créées dans les années 70 et sont encore utilisées aujourd’hui.

ACHETER ICI

6. Distorsion 2 (Émile Gauthier et Sébastien Lévesques)

Courtoisie

Les deux animateurs du populaire podcast québécois partagent dans ce livre 11 histoires tordues avec une twist numérique. Assassinat sur Instagram, télé-réalité insolite, recrutement de victimes sur Twitter par un meurtrier, manoir d'épouvante, radicalisation en ligne... ces récits sont tout aussi passionnants qu'inquiétants.

ACHETER ICI

Courtoisie

Ce livre unique présente un portrait intime du tueur en série Ted Bundy. En effet, son auteure, Ann Rule, a travaillé aux côtés de celui-ci pendant plusieurs nuits. Inquiète de la série de jeunes femmes assassinées et disparues dans les environs, Ann demandait même à Ted de la reconduire à sa voiture après leur quart de travail. La preuve qu’on ne sait jamais réellement à qui on a affaire.

ACHETER ICI

Courtoisie

Disponible en anglais seulement, ce livre suit le cas légendaire de l’assassinat de Hae Min Lee et de celui qui en a été reconnu coupable, Adnan Syed. Cette histoire a fait les manchettes en 2014 quand le balado Serial a été dévoilé, puis à nouveau en 2022 quand Adnan a été libéré, 22 ans après avoir été emprisonné pour le crime.

ACHETER ICI

Courtoisie

Ce livre raconte en détail le meurtre irrésolu d’une comédienne québécoise, France Lachapelle, dans la nuit du 22 octobre 1980. Le meurtre a eu lieu dans la ville de Québec et, des années plus tard, l’auteur le revisite en présentant chaque détail et théorie à faire réfléchir.

ACHETER ICI

10. Starlight Tours (Susanne Rebber et Robert Renaud)

Courtoisie

Disponible en anglais seulement, ce livre troublant raconte la mort mystérieuse du jeune Neil Stonechild, un adolescent de 17 ans retrouvé mort, gelé à Saskatoon après avoir été vu pour la dernière fois dans une voiture de police. Les auteurs découvrent ensuite une tonne de cas similaires, tous chez de jeunes hommes des Premières Nations et tous impliquant la police locale. Une lecture troublante, mais importante.

ACHETER ICI

À lire à vos risques et périls!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s