Les meilleurs pains perdus (pains dorés) de Montréal

Au menu aujourd’hui: les meilleurs pains perdus de Montréal, également connus sous le nom de pains dorés ici au Québec!

À la fois un plat populaire au petit déjeuner et un dessert décadent, ce pain moelleux est parfait pour ceux et celles qui ont la dent sucrée!

On retrouve les pains perdus sur pas mal tous les menus brunch de la métropole, mais où se cachent les meilleurs?

Voici notre sélection des restaurants qui servent la crème de la crème des pains perdus (pains dorés) de Montréal:

Les véritables foodies de la ville ont tous déjà succombé au géant pain doré du bistro chic Leméac. L’institution montréalaise est reconnue pour ses plats de cuisine française avec ses délicieuses moules et ses frites, mais a établi un véritable incontournable sur son menu avec le géant pain perdu, nappé de caramel à l'érable et de glace à la confiture de lait. À partager!

1045, avenue Laurier Ouest, Montréal

Le nouveau restaurant Tiramisu de fusion japonaise et italienne vient tout juste de lancer ses brunchs en collaboration avec le restaurant Passé Composé. Pour les dents sucrées, impossible de passer à côté du pain doré Misu garni de mascarpone à l’érable, d’une poire pochée, panko, café misu, sirop d’érable et saupoudré de sucre à glacer. C’est super croustillant à l’extérieur et si moelleux à l’intérieur. Miam!

989, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Dans le quartier Saint-Henri, les week-ends sont toujours très occupés au restaurant Arthurs Nosh Bar. En effet, c’est que les assiettes de brunchs sont si populaires qu’on doit parfois faire la file. Comme le décrit si bien leur Instagram, leur pain perdu à base de beurre de cannelle fouetté et saupoudré de sucre à glacer varie au gré des saisons, mais il est souvent garni de bleuets frais, de sirop d’érable ou de confiture aux bleuets.

4621, rue Notre Dame Ouest, Montréal

Au Tommy Café (des succursales de Fairview, du Vieux-Montréal et du Plateau), on prépare le pain doré le plus original aux Lucky Charms. Le pain brioché est donc servi avec mascarpone à la vanille, des céréales Lucky Charms et du sirop d’érable. Rien de mieux pour nous rappeler nos plus beaux souvenirs d’enfance!

Plusieurs adresses

Le Bistro Passé Composé n’a plus sa réputation à faire. Ses plats de brunch hyper copieux, recherchés et savoureux sont très courus en ville. Des œufs pochés, aux grilled-cheese, passant par leurs fameuses tranches de pain dorées, on adore la grande variété du menu. Leurs pains dorés sont trempés dans le panko frit et bien sûr rehaussés de sirop d’érable, de fruits frais et de poires caramélisées aux cinq épices.

1310, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal

Dans son décor enchanteur tout droit sorti du paysage d’Alice au Pays des merveilles, le Régine Café-Brunch est une adresse incontournable des meilleurs brunchs de la ville. On réinvente la formule classique du pain perdu en créant le meilleur sandwich sucré-salé : jambon effiloché, cheddar vieilli, œuf miroir, sucre à la crème maison et fruits frais!

1840, rue Beaubien Est, Montréal

Sur la Rive-Sud, le Péché Matinal est l’adresse gourmande qui fait saliver tous les foodies. Victime de son succès, il faut attendre en ligne pour pouvoir déguster l'exquis pain brioché aux pommes, raisins et cannelle, gratiné de fromage cheddar, tranches de bacon avec compote de pommes au Jack Daniel’s... On y rajoute du sirop et c'est une visite assurée au septième ciel!

337, rue Saint-Charles Ouest, Longueuil

