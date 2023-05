Voici les nouveaux prêts-à-boire qui seront partout cet été

Partager







Qui dit début de l’été, dit pique-nique, roadtrips, journées sur le bord de l’eau, BBQ, vacances, soleil, fun et... prêts-à-boire!

Voici 6 tout nouveaux produits qui font changement de la bière à traîner dans vos glacières durant la saison estivale.

1. La limonade à l’amaretto et pêche de Miele Sour

À base d’amaretto québécois

Il y a du nouveau chez les Spiritueux Iberville! L’arrivée de Miele Sour Pêche ne passe pas inaperçue. Suite au succès des deux autres saveurs de Miele Sour (Miele Sour Limonade et Miele Sour Ananas), ce nouveau prêt-à-boire est déjà adopté grâce à son goût frais et rafraîchissant. On retrouve l'amaretto québécois Miele qui est le fruit de l’immigration italienne. À goûter, et vite!

Offert dans les succursales SAQ (code 15148032)

4 x 355 ml à 16$

2. Le nouveau Paloma de Cazadores

À base de tequila

Non seulement ces prêts-à-boire goûtent l’été, mais ils transportent au Mexique. Paloma prêt-à-boire à base de tequila 100 % agave bleu est les cocktails de haute qualité parfait pour l’été. Aussi disponible en Margarita.

Offert dans les succursales SAQ (code 15148008)

4 x 355 ml pour 13$

3. Le prêt-à-boire Chic Choc Storm

À base de rhum

La distillerie Les Spiritueux Ungava a lancé un nouveau prêt-à-boiree le Chic Choc Storm juste à temps pour le temps chaud. Il est élaboré au Québec à partir de du rhum épicé Chic Choc et remonté d’une touche de soda gingembre. On y retrouve donc les saveurs épicées et herbacées du rhum Chic Choc combinées au piquant et pétillant du soda gingembre qui plaira aux amateurs du goût des Moscow Mule, mais en version rhum.

Offert dans les succursales SAQ (code 15148534)

4 x 355 ml à 15,80$

4. Les nouveaux prêts-à-boire de la distillerie NOROI

La Distillerie NOROI lance quatre nouveaux cocktails prêts-à-boire alcoolisés. Disponible exclusivement en épicerie, la distillerie québécoise propose des saveurs de cocktails classiques, à la fois délicieux, rafraîchissants et jamais trop sucrés, dont:

• Un prêt-à-boire Sangria rouge au bon goût zesté de l’orange et acide du vin

• Un prêt-à-boire Gin limonade parfaitement citronnée

• Un prêt-à-boire Amaretto sour classique et savoureux

• Un prêt-à-boire Mojito, frais et idéal pour les journées chaudes et ensoleillées

On les retrouve en exclusivité chez IGA.

5. Le daiquiri qui transporte à Cuba par Comont

À base de spiritueux de sucre de canne Comont

Vous n’aurez pas besoin de mettre le cap vers Cuba pour vous y sentir transporté avec ce nouveau prêt-à-boire, Daiquiri aux fraises. Cette nouveauté signée Comont présente de douces notes de fraise et de lime.

Offert dans les succursales SAQ (code 15148331)

4 x 355 ml à 15,60$

Psst! Comont lance également un cocktail Mai Tai qui célèbre le rhum blanc, le fruit de la passion, la mangue et l'ananas. Il est disponible à leur salon de dégustation à Bedford (110, rue de la Rivière Local 112, Bedford)

6. Les cocktails de poche d'Amour liquide

Pour les fervents de cocktails classiques (lire ici Old Fashioned, Negroni et Espresso Martini), vaut mieux miser sur les cocktails préparés par Amour Liquide. Cette gamme de cocktails de qualité-bar s’offre en format de poche. Ils sont si bons qu’on dirait qu’un mixologue a concocté la boisson devant nos yeux.

Offerts dans les succursales SAQ

6,85$ l’unité de 100 ml

