Les 15 meilleurs restaurants à Saint-Sauveur

Destination prisée pour sa montagne de ski, ses nombreux magasins et sa charmante rue principale, Saint-Sauveur est une ville des Laurentides remplie de charme et de petits trésors.

Que ce soit pour le brunch ou pour un souper entre amis, cette charmante ville regorge de restaurants variés aux menus savoureux.

En route vers le chalet ou après une séance de magasinage dans la ville, attablez-vous dans l’une de ces 15 adresses chouchous de l’équipe de Silo 57.

Voici donc 15 délicieux restaurants à découvrir à Saint-Sauveur:

Pour une cuisine grecque authentique à tout casser, le Lezvos vaut le détour. Dans un grand local gâté par les fenêtres, l’ambiance invite à la découverte culinaire. Sur le menu, spanakopitakia, tzatziki, pieuvre grillée, saganaki flambé, jarret d’agneau et poissons grillés promettent de vous mettre l’eau à la bouche. Un incontournable à Saint-Sauveur.

429, rue Principale, Saint-Sauveur

Sur la rue Principale, cette adresse sert une cuisine de marché qui met en valeur les aliments de saison. Avec son menu changeant, aucune visite au Lola 45 n’est la même. En été, la magnifique terrasse de l’endroit est idéale pour savourer un bon repas et faire de belles découvertes grâce à la sélection de vins accessibles.

*Le restaurant sera fermé du 24 avril au 12 mai 2022 pour des rénovations.

206, rue Principale

Depuis 31 ans, le Maestro excelle dans l’art de créer de bons moments autour d'une bonne bouffe. Avec ses palmiers, sa statue et sa façade foncée, le restaurant Maestro étonne dès l’extérieur. Parmi les spécialités figurent la bavette de boeuf 1855, le tartare de thon rouge, la crème brûlée au foie gras (servie en entrée) et les linguinis aux crevettes.

339, rue Principale, Saint-Sauveur

Pour un brunch décadent, ce bistro de village sert des plats préparés avec énormément d’amour. Le menu est actualisé au gré des saisons. Une table d’hôte est d’ailleurs offerte au prix fixe de 30$ les jeudis soirs.

120, rue Principale, Saint-Sauveur

La ville de Saint-Sauveur est reconnue pour ses délicieuses crêperies. Ce resto au décor campagnard avec terrasse offre de délicieuses crêpes (sucrées et salées), des fondues savoureuses (chinoises et fromage) et des raclettes.

396, rue Principale, Saint-Sauveur

Pour une véritable pizza napolitaine préparée en tout respect des traditions, Pizzéria NO.900 ne déçoit pas. La succursale de Saint-Sauveur propose une terrasse et une magnifique salle à manger.

224, chemin du Lac-Millette, Saint-Sauveur

Pour l’amour de la bonne nourriture à partager, le Nena - Tapas & Pintxo mélange cuisine traditionnelle, européenne classique, asiatique et sud-américaine. Résultat? Un délicieux amalgame de tapas qui se dégustent bien autour d’une bonne bouteille de vin.

140, rue Principale, Saint-Sauveur

En pleine effervescence, cette adresse à Saint-Sauveur sert de délicieux et créatifs makis qui plairont aux plus curieux. Commandez un fameux plateau concocté par le chef pour un repas rempli de belles surprises.

100, avenue de la Gare, Saint-Sauveur

Ce restaurant végétarien propose une longue liste de tartines, sandwichs, grilled-cheese, bols bouddha et salades. De belles options de déjeuner sont d’ailleurs disponibles pour combler les appétits à toute heure de la journée.

8, avenue Lafleur Nord, Saint-Sauveur

La pizza parfaitement fine et croustillante de cet établissement attire une clientèle des quatre coins de la ville. Plateau de fromages et charcuteries italiennes, calzones, paninis, focaccia et desserts italiens (dont de la gelato) sont succulents.

219, chemin du Lac-Millette, Saint-Sauveur

Pour des délicieux fruits de mer, homard, huitres, saumon et moules, cette poissonnerie est la destination à prioriser. Il fait bon s’y attabler en été et déguster un plateau de fruits de mer sur la magnifique terrasse.

50, avenue de la Gare, Saint-Sauveur

Dans le Manoir Saint-Sauveur, ce bistro-lounge à l’ambiance cozy excelle dans l’art du 5 à 7. L’ambiance est intimiste et une terrasse ensoleillée est disponible en été. C’est un rendez-vous!

246, Chemin du Lac-Millette, Saint-Sauveur

Ce pub animé sert des tartares et des hamburgers classiques depuis plus de 20 ans. Il est apprécié des résidents pour manger un bon repas comme pour boire un verre en fin de journée.

193, avenue de la Gare, Saint-Sauveur

Incontournable à Saint-Sauveur, ce restaurant sert d’excellentes pizzas cuites au four à bois authentique. L’endroit est constamment bondé, et vous trouverez plus de 27 options de pizzas sur le menu.

252, rue Principale, Saint-Sauveur

Cet établissement attire une clientèle autour de plats typiquement vietnamiens à très bon prix. Dans un décor sans prétention, les plats sont tous plus délicieux les uns que les autres. Rouleaux printaniers, won ton frits, raviolis Har Gow, dumplings à la sauce arachides et soupes tonkinoises sont des incontournables.

310, rue Principale, Saint-Sauveur

Photo de couverture: Lola 45

