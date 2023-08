Partager







Que vous soyez à l’Université de Montréal (UdeM), à HEC Montréal (Hautes Études Commerciales) ou Polytechnique Montréal, voici quelques adresses approuvées par Silo 57 pour bien manger entre deux cours.

On met le cap vers Côte-des-Neiges et on vous souhaite une bonne rentrée!

Voici donc les 8 meilleurs restaurants près de l’Université de Montréal, si l’envie vous prend de descendre la côte!

Le Pho Lien peut se targuer de servir l’une des meilleures soupes tonkinoises à Montréal. Au-delà des bols fumants de bouillon, retrouvez des bols de vermicelles de riz, des rouleaux de printemps et impériaux ainsi que d’autres spécialités vietnamiennes.

5703B, chemin de la Côte-des-Neiges

Idéal pour les séances d’étude qui s’étirent, le Caravane Café propose un menu brunch servi jusqu’à 14h en semaine et jusqu’à 16h la fin de semaine. Sinon, vous serez ravi avec les salades (on vous conseille la Magnanime avec du saumon fumé) et les succulents grilled-cheese.

3506, avenue Lacombe

Al-Amine est une boulangerie et un restaurant méditerranéen et libanais. L'établissement chaleureux, ouvert jusqu'à tard en soirée, permet aux étudiants de venir à tout moment de la journée se chercher des mezzés (houmous, taboulé, patates à l'ail, salade fatouche, manahiche...), des grillades, des pizzas ou des pâtisseries. On vous encourage à essayer leur wrap manahiche: c'est une délicieuse pizza libanaise (thym, fromage, végétarien ou viande) dans laquelle on ajoute des garnitures (salade, olives, oignon, tomate, navet, sauce à l'ail, sauce piquante et jus de citron) qui coûte moins de 8$.

3549, avenue Lacombe

Cette adresse Apportez votre vin sans prétention sert de généreuses portions de spécialités thaïlandaises. Un menu du midi à 15,95$ saura plaire aux personnes qui ont une grosse faim et un petit budget.

5697, chemin de la Côte-des-Neiges

En face de la Maisonnée (LE bar de l’UdeM) et du Caravane Café (LE café du coin), la microbrasserie Saint-Houblon s’occupe de combler les appétits avec des plats de comfort food. Accompagnés d’une pinte, leur mac and cheese et leurs poutines sont complètement décadentes. Réservé aux 18 ans et plus.

5414, avenue Gatineau

Pour un ramen agencé comme vous l’aimez, le Kinton s’occupe de tout. Le Kinton tient souvent des promotions, et propose un ramen spécial tous les mois. On ne se tanne pas!

5216, chemin de la Côte-des-Neiges

Cette pâtisserie est la plus ancienne pâtisserie française de Montréal (!!!). C’est donc à cet endroit qu’on se donne rendez-vous pour le p’tit remontant de sucre d’après-midi. À noter que le grand local profite d’une grande lumière. C’est idéal pour s’installer et faire ses lectures.

5002, chemin de la Côte-des-Neiges

Si vous avez envie d’un bol poké, d’un Báhn Mì ou d’une salade entre deux cours: rendez-vous au Pokai sur le Chemin de la Côte-des-Neiges. L’endroit offre plusieurs options végétariennes et met de l’avant une sauce sans gluten qui convient aux personnes intolérantes ou cœliaques.

5147A, chemin de la Côte-des-Neiges

