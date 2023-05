4 restaurants de Montréal parfaits pour célébrer votre ami Gémeaux

Partager







La saison des Gémeaux est finalement arrivée et il est temps de gâter un peu nos amis nés sous ce signe astrologique.

Comme les Gémeaux sont reconnus pour être très versatiles et avoir deux personnalités, l’équipe de Silo 57 vous propose donc une liste d’endroits qui ont différentes vocations.

Votre ami Gémeaux trippera c’est certain!

Voici donc 4 restaurants parfaits où amener vos Gémeaux préférés ce mois-ci.

Ce resto de petits plats sympathiques se transforme complètement quand la nuit tombe pour accueillir les fêtards. Côté bouffe, on commande des huîtres, des falafels, un smash burger ou une quiche et on en profite pour siroter une bonne bouteille de vin nature. Ce resto au menu complètement éclaté sera parfait pour surprendre votre gémeau favori. Surtout qu’en soirée, on peut y danser sur le son des meilleurs djs en ville.

7119 rue Saint-Hubert

À la fois un café et une buvette, le Brouillon est une belle adresse où partager quelques plats en bonne compagnie. Si votre Gémeaux a envie d’une sortie au resto plus traditionnelle, ce café buvette de la rue Saint-Hubert est tout indiqué. Le décor pensé par l’Atelier Zébulon Perron est tout simplement magnifique.

6580-A rue St-Hubert

Voilà le seul resto au monde où la poutine et la soupe phô sont offertes sur le même menu. Les propriétaires de cet établissement bien aimé de Montréal voulaient offrir le meilleur du Québec et du Vietnam à leur clientèle. On profite donc d’un menu aux saveurs surprenantes et d’une ambiance toujours sympathique. Assurez-vous de commander la poutine Kimcheesy... Un DÉ-LI-CE!

1335 rue Beaubien Est

Le magnifique restaurant le Kabinet est sans aucun doute l’adresse la plus polyvalente qui soit. Vous y trouverez d’abord un menu inspiré de la cuisine française et russe où il est possible de commander des «caviars bump» et des petites bouchées à partager. La terrasse est magnifique et on peut même y commander de délicieux cafés. En soirée, comme le Khabinet est directement lié au club Datcha, il est possible de passer dans le «dark side» afin d’aller danser et de vous amuser jusqu’à tard. Un beau spot pour bien manger et danser toute la nuit!

98 avenue Laurier Ouest

BONUS - Le Cinéma Moderne

Situé dans le Mile-End, le joli Cinéma Moderne est un bel endroit à vocation double où amener votre Gémeaux pour une sortie unique. En plus de pouvoir assister à des projections de films de répertoires, un petit coin café-buvette vous attend pour relaxer avant ou après les représentations. On y retrouve quelques grignotines, des sandwichs et une belle carte de vin.

