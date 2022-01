Les 10 meilleurs sérums hydratants pour survivre à l’hiver

Partager







Que votre peau soit sèche à longueur d’année ou simplement lors des mois plus froids, il vous faut les produits adéquats pour la soulager.

• À lire aussi: Les 7 meilleures crèmes hydratantes de pharmacie pour les peaux très sèches

On sait tous qu’il faut hydrater notre peau avec une crème, mais ajouter un sérum à sa routine de soin peut faire une différence incroyable.

Les sérums sont une étape cruciale de la routine puisqu’ils sont concentrés en actifs et aident à soulager une problématique en particulier, avant d'ajouter la crème pour sceller l'hydratation.

Un sérum hydratant est une bonne idée pour pratiquement tous les types de peau puisqu’il va garder la peau souple, lumineuse et rebondie.

En voici 10 qui vont vous sauver cet hiver, mais sans vous ruiner :

L’acide hyaluronique est un ingrédient magique pour hydrater la peau puisqu’il aide l’épiderme à retenir son eau naturelle. Ce sérum est léger, mais hydrate en profondeur et conviendra à tous les types de peau.

En plus de l’acide hyaluronique, ce sérum contient un autre ingrédient hydratant, la vitamine B5. Ce sérum va aussi aider à réparer la peau irritée et même réduire l’apparence des ridules.

Ce sérum est formulé avec de l'acide hyaluronique qui aide à retenir l'humidité naturelle de la peau, et aussi trois céramides essentielles qui aident à restaurer et maintenir sa barrière protectrice naturelle.

Ce sérum est devenu viral pour une raison bien simple, il donne un éclat incomparable à la peau! Il contient de l’acide hyaluronique ainsi que de l’extrait de prune antioxydante, du collagène végane et plus encore.

On retrouve encore une fois l’acide hyaluronique dans ce sérum doux qui contient aussi des ingrédients antioxydants qui vont protéger la peau et de l’eau de raisin pour la nourrir et fortifier.

Si vous désirez un sérum simple, celui-ci est pour vous. Il contient aussi de la glycérine pour sceller l’hydratation et peut facilement être superposé avec d’autres sérums.

Les peaux sèches vont adorer ce sérum à base d’eau qui contient de l’acide hyaluronique et du collagène pour une peau en santé.

Un plus haut pourcentage d’un ingrédient actif n’est pas toujours mieux, et 2% c’est en masse pour hydrater en profondeur sans irriter la peau.

Ce sérum à base de plantes hydrate la peau toute la journée, sans irriter même les peaux les plus sensibles.

Celui-ci contient l'acide hyaluronique d'origine naturelle et de l'eau volcanique Vichy pour réparer, hydrater et fortifier. Il convient même aux peaux sensibles.

À vous de jouer!

