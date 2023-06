6 délicieux vins rosés qui goûtent l’été à trouver à la SAQ

Partager







Soyons d’accord que la piscine, les parcs, les terrasses, le balcon et les plages appellent au vin rosé. Cet été, on troque le vin rouge pour des rosés vibrants et fruités qui s'agencent aux couchers de soleil.

Voici 6 délicieux vins rosés qui font voir la vie en rose:



Du bonbon que ce rosé du domaine italien Ampeleia. Les artisans le fabriquent en laissant macérer des grappes d’alicante nero dans le jus du carignan. Au nez, les parfums de thé noir et de pelure d’orange enivrent. Un bon petit jus comme on dit!

En stock dès juillet 2023

La France prouve (une fois de plus) son expertise avec cet assemblage de grenache à prix doux. Fruité et sec, ce vin s’apprécie bien froid et bien installé sur une terrasse. Vous apprécierez les parfums de bleuets et de fraises des champs.

Ce vin rosé mousseux respire l’été! Vous ne vous trompez jamais en le choisissant! Les férus de la culture biologique et biodynamique l’ajoutent au cellier sans hésiter.

Patatrava est un vin fruité et juteux qui tend sur la fraise et la canneberge fraîche. L’agence de vin le Vin dans les Voiles le qualifie même de «vin sexy»!

De nouveau en stock à l’été 2023

Ce vin nature transporte en Italie à tous les coups. Il s’apprécie avec des antipasti et des pâtes fraîches. Salute!

Voici un vin québécois qui déborde de personnalité. Il comprend des arômes de compote de pommes, marmelade, miel et sirop de pêche. Ça ne pourrait pas plus évoquer l’été!

