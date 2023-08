Mercure est entré en rétrograde et sème le trouble jusqu'en septembre

Partager







C'est un autre moment de discorde qui se met en place avec la planète de la communication qui rétrograde en Vierge jusqu'au 15 septembre.

Peut-être avez-vous remarqué que votre cadran n'a pas sonné, que votre fichier n'a pas été sauvegardé ou encore que vous avez eu un accrochage avec quelqu'un avec qui vous en avez que très rarement, vous laissant sur des questionnements sans réponses. Pourquoi tous ces désagréments? Parce que Mercure rétrograde jusqu'à la mi-septembre.

Les effets de la rétrograde en Vierge

Trois fois par année, Mercure semble aller à reculons dans le ciel, illusion d'optique bien particulière, et ce deux à trois semaines à la fois. En astrologie, on associe ce phénomène à des problèmes de communication et de ce fait, des pépins avec notre entourage.

En entrant en rétrograde dans le signe de la Vierge, on peut ressentir des secousses dans nos projets, qui prennent du retard, des échanges complexes et la technologie qui nous joue des tours, tout ça dans la saison d'un signe qui déteste perdre le contrôle.

Comment passer au travers de la rétrograde?

Qu'à cela ne tienne, il ne faut pas nécessairement voir ce phénomène cosmique comme un désastre. La rétrograde de Mercure peut avoir un effet positif si on prend le pas de recul nécessaire pour voir la situation autrement.

C'est le moment que vous attendiez pour sortir vos dons d'organisation, ou pour en acquérir, si jamais vous aviez besoin d'un signe de l'univers. Le phénomène de Mercure qui rétrograde en Vierge ouvre la porte à la réflexion et aux bilans. Qui vous mène vers le haut? Quelles idées vous allument? Qu'est-ce qui vous retient d'avancer? C'est le temps de répondre à ces interrogations et préparer ses prochaines actions, particulièrement dans vos sphères académiques et professionnelles.

Faites le tri, poussez vos recherches plus loin, planifiez. Tout ce qui pourra vous servir plus tard doit être mis sur papier ou dans un dossier que vous aurez pris le temps de vérifier et revérifier si celui-ci a été enregistré, on ne sait jamais!

Les signes astrologiques particulièrement touchés

Les effets seront ressentis par tous, mais certains signes zodiaques devront particulièrement s'accrocher. C'est notamment le cas des signes de Terre (Taureau, Vierge, Capricorne), qui pourront profiter de ce phénomène pour préparer la rentrée en douceur. Ils devront être attentifs aux mauvaises communications, puisque celles-ci leur créeront de malheureuses tensions.

Les signes d'Eau (Cancer, Scorpion, Poissons), quant à eux, auront probablement du mal à s'adapter au changement de rythme que représente la rentrée. Ils devront se surveiller de près pour ne pas finir submergés par le doute et le stress.

Les Sagittaire pourraient également amorcer une longue phase de réflexion. Demandez-vous comment vous pouvez naviguer sur les eaux de septembre.

Accrochez-vous! La rétrograde de Mercure cessera le 15 septembre.

