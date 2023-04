Mercure entre en rétrograde pour la première fois de l'année et voici ce que ça veut dire

Partager







La rétrograde de la planète Mercure est imminente et plusieurs signes seront affectés. Voici comment passer cette période sans trop de mal.

On peut officiellement affirmer que le printemps est installé (Enfin!) et que la saison amorce un renouveau, une floraison inspirante et des sentiments puissants. Tandis que la saison du Bélier tire à sa fin, c'est la saison du signe de terre Taureau qui prend place avec une rétrograde de Mercure en prime. L'évènement prendra place du 21 avril au 14 mai. Accrochez-vous!

La rétrograde prend place trois fois dans l'année

Mercure entre en rétrograde sous le signe du Taureau pour la période du 21 avril au 14 mai. La période post-rétrograde se fera ressentir jusqu'au 31 mai prochain.

Le deuxième évènement sera du 23 août au 15 septembre en Vierge. Les effets pourraient être ressentis du 3 août au 30 septembre pour celle-ci. On se rassure toutefois, on fait de notre mieux et tout ira bien.

La dernière rétrograde de l'année aura lieu du 13 décembre au 1er janvier 2024 et nous auront droit à une transition de Sagittaire à Capricorne. Les premiers effets seront sentis dès le 25 novembre et nous devrons tenir bon jusqu'au 20 janvier 2024.

Les 4 signes particulièrement touchés

Nous seront évidemment tous impactés par ce mouvement des astres, mais certains signes ressentiront les effets de manière plus importante. Alors que la planète de la communication viendra brouiller les ondes dans nos relations, ces quatre signes connaîtront des défis supplémentaires avec la rétrograde.

Taureau (20 avril au 21 mai)

Désolé de vous l'apprendre, les Taureau, mais vous serez ceux qui ressentiront le plus les effets de la rétrograde de Mercure de ce printemps. Vous redéfinirez la manière dont vous exprimez vos opinions, vos idées et vos pensées. Bien que vous soyez des gens qui sont plutôt consistants, la rétrograde vous invite à prendre un pas de recul et reconsidérer comment vous posez les yeux sur le monde.

Physiquement, vous avez aussi intérêt à faire quelques changements pour des résultats positifs à long terme. Les prochaines semaines seront propices à sortir de votre zone de confort, osez et vous verrez.

Lion (21 juillet au 22 août)

Lorsque Mercure se posera en rétrograde en Taureau, le Lion se trouvera en position de réévaluation professionnelle. Vous avez tendance à voir les choses de manière consistante, mais cette fois-ci, demandez-vous comment vous pourriez brasser les cartes et faire les choses autrement.

Plutôt que d'avancer avec un seul but en tête, n'hésitez pas à revenir sur vos pas, à regarder votre travail d'un autre angle. Vous ressentirez une plus grande satisfaction au final en révisant vos plans avant de les présenter.

Scorpion (22 octobre au 19 novembre)

Les Scorpion en couple auront de sérieuses conversations avec leur partenaire alors que Mercure rétrograde dans votre septième maison. Ne sautez pas hors du bateau lors de ces moments houleux, la situation est temporaire. Prenez toutefois le temps de revoir vos plans à long terme pour avoir une idée de la direction à prendre en amour.

Afin d'assurer une rassurante stabilité dans vos relations, vous devrez vous exprimer sur ce que vous voulez vraiment.

Verseau (19 janvier au 20 février)

Dès le début de la rétrograde, les Verseau sont invités à revoir leur environnement et leurs engagements. Natifs de ce signe, vous devrez avoir des conversations parfois inconfortables, mais nécessaires pour améliorer votre situation au quotidien et vos plans à long terme, vous aussi, comme les Scorpion, devrez vous exprimer.

Vous aurez peut-être même l'impression que les choses tournent au ralenti, mais prenez cette période comme une opportunité de vous poser.

Comment survivre à la rétrograde?

La période du 21 avril au 14 mai touchera les valeurs, les finances, les besoins de base et le matériel puisque le Taureau représente ces aspects. Il n'est pas impossible que vous ressentiez un plus grand sentiment d'insécurité physique, émotionnel et même financier lors de la rétrograde.

Il est donc important d'agir avec plus de prudence qu'a l'habitude, écouter votre corps s'il est fatigué, votre tête également. Vous aurez aussi tout intérêt à dépenser moins impulsivement.

Mercure en rétrograde n'est jamais un moment facile à passer. Prenez soin de vous!

