Voici les plus beaux looks des stars au Met Gala 2023

La soirée de mode la plus attendue de l’année est enfin arrivée: tous les regards sont rivés vers le prestigieux Met Gala. Afin d’épater la galerie, les plus grandes stars misent le tout pour le tout en arborant des looks audacieux sur le tapis rouge. L’événement de 2023 ne fait pas exception à la règle!

Getty Images via AFP

Chaque année, le gala du Metropolitan Museum of Art a lieu à New York. L’initiative charitable organisée au profit du Anna Wintour Costume Center, propose toujours un thème pour inspirer les looks des invités. À vous de juger s’ils ont réellement opté pour un look signé sous la thématique imposée!

Le thème du Met Gala 2023

Pour l’événement de 2023, le Met Gala rend hommage au designer Karl Lagerfeld, décédé en 2019 à l’âge de 85 ans. Pour l’occasion, les invités défilent sous la thématique Karl Lagerfeld: A Line of Beauty. Il s’agit du moment rêvé de défiler sous une inspiration mode plus vintage, en l’honneur du grand couturier.

Vogue met donc en lumière le passé de Karl Lagerfeld à titre de directeur créatif de Chanel en plus de son travail chez Chloé et sa marque éponyme, Lagerfeld.

Voici ce que les stars hollywoodiennes ont porté sur le tapis rouge du Met Gala 2023: «In honor of Karl»

Sydney Sweeney

Getty Images via AFP

Suki Waterhouse et Robert Pattinson

Getty Images via AFP

Amanda Seyfried

Getty Images via AFP

Lila Moss

Getty Images via AFP

Maya Hawke

Getty Images via AFP

Ice Spice

Getty Images via AFP

Maude Apatow

Getty Images via AFP

Kelsey Asbille Chow

Getty Images via AFP

Phoebe Bridgers

Getty Images via AFP

Emily Ratajkowski

Getty Images via AFP

Emma Chamberlain

AFP

Dua Lipa

Getty Images via AFP

