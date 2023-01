Top 15: les meilleures adresses à Mexico City

Partager







Destination fétiche depuis de nombreuses années, le Mexique est un incontournable pour s’évader de l’hiver québécois.

Qu’il s’agisse de votre toute première visite en sol mexicain ou que vous soyez des habitués du pays, pourquoi ne pas sortir des sentiers battus et explorer la capitale, México, lors de votre prochain séjour? Laissez-vous transporter par cette ville chaleureuse et vous reviendrez (ou non!) le cœur et l’esprit comblés.

Voici donc 15 bonnes adresses pour votre prochain voyage à Mexico City:

Où manger?

Situé dans la partie résidentielle du quartier de Condesa, Supérette est un petit restaurant de crêpes et de cidres, mignon à souhait. Non seulement cette adresse se démarque par la qualité de ses produits, mais c’est également l’un des endroits les plus abordables où s’asseoir pour un délicieux snack dans le quartier.

Avenida Michoacan 181, Mexico City 06140

Café d’exception de jour et bar électrique de nuit, le restaurant Cicatriz est une adresse incontournable de México pour une expérience inoubliable, où se côtoient la communauté artistique mexicaine et les jeunes travailleurs nomades. On y sert de grandes salades concoctées avec des ingrédients locaux et un sandwich au poulet frit à faire rêver.

Dinamarca, 44 Juarez, Mexico City 06600

Petit café, grande réputation, le Quentin Café est sans contredit l’une des meilleures adresses du quartier Roma de México. On apprécie la carte de spécialités, dont le Carajillo, cocktail rappelant les fameux Espressos-martini et Esspressonic, qui portent bien leur nom.

Av. Álvaro Obregón 64, Roma Nte., Cuauhtémoc, Mexico City 06700

Amsterdam 67a, Hipódromo, Cuauhtémoc, Mexico City 06100

Av. Yucatan 93, Roma Nte., Cuauhtémoc, Mexico City 06700

Quoi de mieux qu'un délicieux cornet de crème glacée pour savourer pleinement un séjour sous les rayons du soleil? Depuis 75 ans, la crèmerie Nevería Roxy propose une panoplie de saveurs artisanales dans une bâtisse aux allures de dîner d’époque afin de faire cohabiter plaisir sucré et expérience vintage.

Fernando Montes de Oca 89, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, Mexico City 06140

Quoi faire?

Les amateurs d’art, de photographie, de design et d’architecture seront ravis par la Casa Bosques. Cette librairie unique à México propose une sélection exceptionnelle de livres de table à café et de magazines de toutes sortes de disciplines venant d’un peu partout sur la scène locale et internationale. Restez à l'affût de l’un des nombreux événements organisés par la Casa pour vivre l’expérience complète.

Córdoba 25, Roma Nte., Cuauhtémoc, Mexico City 06700

La ville de México regorge de musées, mais si un seul devait figurer sur votre liste, c’est le Museo Soumaya. Impressionnant tant par la beauté de sa structure que pour sa riche collection d’art européen, ce petit bijou d’architecture vous en mettra plein les yeux.

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, Granada, Miguel Hidalgo, Mexico City 11529

Soins pour la peau sans produits chimiques et articles pour la maison zéro déchet sont rois chez Nu a Granel, une petite tienda 100% mexicaine. Que ce soit pour faire le plein de produits naturels de qualité ou pour rapporter des souvenirs significatifs à ceux qu’on aime, Nu a Granel vaut le détour.

Calle Huichapan 20, Hipódromo, Cuauhtémoc, Mexico City 06100

Au Musée MODO, on déambule à travers les artefacts pour mieux comprendre l’histoire fascinante du Mexique. Des expositions temporaires mettent en lumière un grand nombre d'objets, plus intéressants et insolites les uns que les autres, et qui constituent le témoignage de la culture et de la vie mexicaine.

Colima 145, Cuauhtémoc, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México

Où dormir?

Airbnb

143$ / nuit en mars 2023

RÉSERVEZ ICI

107$ / nuit en mars 2023

RÉSERVEZ ICI

87$ / nuit en mars 2023

RÉSERVEZ ICI

187$ / nuit en mars 2023

RÉSERVEZ ICI

87$ / nuit en mars 2023

RÉSERVEZ ICI

72$ / nuit en mars 2023

RÉSERVEZ ICI

351$ / nuit en mars 2023 (réduction pour réservations à la semaine)

RÉSERVEZ ICI

