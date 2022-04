L'influenceuse Milaydie Bujold serait maintenant célibataire

Partager







L'influenceuse Milaydie Bujold et l'ex-participant de XOXO, Justin Tremblay, ne formeraient plus un couple. Sur Instagram, Milaydie aurait cessé de suivre Justin et n'en ferait plus mention dans sa bio, ce qui a mis la puce à l'oreille de ses abonnés.

La rumeur a été lancée sur la page à potins Qcscoop. Plusieurs personnes se posaient déjà des questions concernant la relation de Milaydie et Justin, mais sans plus.

Ça ne serait pas la première fois que le couple se sépare. Ils se sont connu en 2016 et on vécu une relation avec bien des remous depuis. Justin et Milaydie avait déjà formé une couple avant que Justin soit participant à l'émission de téléréalité XOXO.

Par la suite, ils se sont remis ensemble. C'est en 2020 que Milaydie et Justin ont emménagé dans un nouveau condo. Cette année-là était difficile pour Milaydie, qui a tout expliqué dans un vlog.

Plusieurs rumeurs sont sur la table concernant la raison de leur supposée rupture. Leur dernière sortie officielle du couple serait au concert de Justin Bieber le 29 mars dernier. Depuis, ses abonnés se posent plusieurs questions.

À suivre!

