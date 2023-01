Miley Cyrus ose une robe décolletée jusqu'au nombril

Partager







Miley Cyrus a célébré la chanson du moment avec une sublime robe courte au décolleté risqué lors d'une soirée en Californie.

La robe d'un noir sobre est agrémentée d'une encolure profonde et d'une attache métallique.

La chanteuse a publié ce look pour célébrer le succès international de l'hymne des célibataires, Flowers. En légende, elle a voulu remercier ceux qui ont rendu le tout possible. « Je célèbre ''Flower'' en tant que #1 autour du monde encore cette semaine! J'aime que cet enregistrement soit rassembleur de manière aussi positive et c'est un plaisir de continuer de créer de la musique pour vous. Ces jalons sont possibles grâce à ceux qui écoutent la chanson et mes incroyables fans. Reconnaissante sans fin.»

Dans les commentaires, plusieurs personnes encensent le succès de Miley et son retour musical en force.

Instagram / Miley Cyrus

Instagram / Miley Cyrus

La mère de Miley, Tish, a également publié des photos de l'évènement au Santa Monica Proper Hotel, organisé pour célébrer l'air le plus chanté du moment.

La ressemblance entre mère et fille est frappante!

