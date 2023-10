Millie Bobby Brown encensée pour avoir affiché son acné sans filtre sur Instagram

Partager







La future mariée et vedette internationale a reçu une pluie de commentaires élogieux après avoir exposé ses éruptions cutanées sans filtre.

Millie Bobby Brown est récemment apparue en une du magazine Glamour pour l'édition Women of the year, vêtue comme une reine des pistes de danse et avec une mise en beauté particulièrement soignée. Cette facette de Millie est franchement contrastante avec sa plus récente publication Instagram, une photographie sans filtre où Millie montre à sa communauté ses éruptions d'acné.

Millie Bobby Brown aillant sa compagnie de produits cosmétiques Florence by Mills, la jeune femme a désiré montrer l'efficacité de ceux-ci en exposant comment sa ligne de maquillage parvient à camoufler les boutons et créer un look glam.

En légende, Millie a simplement ajouté: «Florence by Mills envoie de l'aide».

C'est le second cliché qui est louangé par la communauté Instagram de l'actrice, puisque Millie ne cache aucunement sa peau imparfaite.

Instagram / Millie Bobby Brown

Totalement au naturel, la peau de Millie a quelques rougeurs et des éruptions. Cette image vient rejoindre plusieurs filles et jeunes femmes qui vivent la même situation. Dans la section commentaire de la publication, les «tu es magnifique», «les boutons sont normaux» et «merci d'exposer ton acné, je vis la même chose» fusent.

Ça n'est pas la première fois que Millie se présente sur les réseaux sociaux sans maquillage et sans filtre. L'actrice est un exemple pour des milliers de gens puisqu'elle publie régulièrement des moments au naturel.

En selfie ou en vidéo, Millie est transparente avec ses soucis de peau. Les lourds maquillages, le stress, les hormones et l'environnement auquel Millie est exposé sont des facteurs qui peuvent modifier l'aspect de son derme. Avec les produits de sa marque, Millie en prend toutefois bien soin.

On admire sa transparence.

