Millie Bobby Brown ose un ensemble sexy pour célébrer ses fiançailles

La star a fait dans la dentelle pour souligner son union avec Jake Bongiovi. Toutefois, Millie a osé sortir des sentiers battus avec sa tenue.

Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi ont annoncé leurs fiançailles le 11 avril dernier. Le couple a célébré la bonne nouvelle lors d'une fête familiale privée et pour l'occasion la starlette a osé un ensemble coordonné à la fois chic et sexy.

Millie a marié une élégante bralette à une minijupe crayon aux détails dorés. Un look audacieux pour une fiancée moderne.

La jeune femme semble plus assumée que jamais et prête à sa nouvelle vie de femme mariée. Son maquillage est doux et lumineux et sa chevelure aux épaules complimente parfaitement son visage et l'ensemble de dentelle.

Son fiancé Jake, quant à lui, porte un ensemble vert et un chemisier blanc faisant ressortir ses yeux. Un look qui lui va à ravir!

Le couple était à l'honneur dans un décor de ballons et des néons indiquant «Monsieur et Madame Bongiovi». Est-ce que nous devrons l'appeler «Millie Bongiovi?

À suivre!

