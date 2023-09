Grand changement pour Milya Corbeil-Gauvreau et Arjuna Boucher-Pertuisot

Partager







Milya et son amoureux depuis plus d'un an et demi, Arjuna Boucher-Pertuisot, ont fait une confidence emballante sur le tapis rouge du long-métrage Simple comme Sylvain.

En entrevue pour le magazine 7 Jours, Milya et Arjuna ont annoncé une grande étape pour leur couple: ils emménagent officiellement ensemble au début du mois d'octobre! Cette nouvelle est doublement excitante puisque c'est également le premier appartement pour chacun des tourtereaux.

Arjuna a ajouté: «Nous en discutons pratiquement tous les jours et pour nous, c'est le véritable début de notre vie d'adulte».

Milya a officiellement présenté son amoureux dans une publication Instagram en octobre 2022 avec une sortie aux pommes remplie de moments en amoureux.

L'automne sera bien occupé pour le couple après leur déménagement. Milya sera du tournage de la troisième saison de la série Les bracelets rouges, et Arjuna tentera sa chance au jeu à son tour.

On leur souhaite bien du bonheur dans leur nouveau logis!

