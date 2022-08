VMAs 2022: Voici les plus beaux looks des stars sur le tapis rouge

Partager







C’est le dimanche 28 août 2022 que toutes les plus grandes stars de la musique américaine se sont réunies dans le cadre des MTV Music Video Awards.

La cérémonie, qui vise à récompenser les vedettes qui se sont démarquées en matière de vidéoclips, était animée par LL Cool J, Nicki Minaj, et Jack Harlow. Sur le tapis rouge, comme chaque année durant les VMAs, on a vu plusieurs tenues sexy, extravagantes et originales.

Voici donc les looks qui ont retenu notre attention lors des MTV Music Video Awards 2022:

Ava Max

AFP

Becky G

AFP

Dylan O'Brien

AFP

Taylor Swift

AFP

Lili Reinhart

AFP

Lil Nas X

AFP

Nessa Barrett

AFP

Dixie D'Amelio

AFP

Bebe Rexha

AFP

J Balvin

AFP

Bob The Drag Queen

AFP

Conan Gray

AFP

Sofia Carson

AFP

Dove Cameron

AFP

Monet X Change

AFP

Chloe Bailey

AFP

Anitta

AFP

Sabrina Carpenter

AFP

Lizzo

AFP

Chris Olsen

AFP

Jack Harlow

AFP

Le groupe BLACKPINK

AFP

Kerri Colby

AFP

Tate McRae

AFP

