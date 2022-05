Cabo: La collection été 2022 de Nana The Brand par Marina Bastarache qui donne envie de partir en voyage

Partager







La nouvelle collection de l'été 2022 Cabo par Nana The Brand, l'entreprise à succès de l'influenceuse Marina Bastarache, est une invitation aux chaudes journées.

Courtoisie Nana The Brand

Les pièces sont inspirées par les dunes de sable, les couleurs éclatantes des canyons et le climat désertique. On trouve dans la collection présentée des robes, un short, des maillots une-pièce et bikinis originaux ainsi que deux modèles de maillots pour enfant afin d'être assortis.

À chaque lancement Nana The Brand, on aime constater l'éventail de grandeurs accessibles. On aime aussi apprendre que plusieurs pièces sont faites à partir de matière recyclée!

Voici quelques looks coups de coeur à découvrir de la collection Cabo.

1. Maillot une-pièce licou à dos ouvert

Courtoisie Nana The Brand

Avec cette encolure, il est facile de porter ce maillot avec confiance à la plage ou encore l'accompagner d'un short chic lors d'une sortie.

2. Haut asymétrique à une épaule

Courtoisie Nana The Brand

Le haut au détail sexy est offert dans différents imprimés.

3. Robe chemisier ample

Courtoisie Nana The Brand

La parfaite robe des jours de farniente et à porter ouverte par dessus un short et une camisole quand on ne sait pas quoi enfiler le matin avant d'aller rejoindre les copines.

4. Haut de bikini croisé

Courtoisie Nana The Brand

L'encolure la plus en vogue de l'été se prête très bien au jeu dans ce modèle noir.

5. Bas de bikini tanga

Courtoisie Nana The Brand

On voit beaucoup ce type de bas de bikini pour se sentir confiante et sexy, et ça fonctionne.

6. Short à taille élastique

Courtoisie Nana The Brand

L'imprimé fleuri typique de Nana The Brand dans un short à agencer avec un haut assorti ou à ce qui vous fera envie? C'est OUI.

7. Culotte taille haute

Courtoisie Nana The Brand

La taille haute est l'une de nos favorites année après année. On adopte avec plaisir le modèle noué.

8. Robe courte à détails froncés à l'avant

Courtoisie Nana The Brand

Toute légère, cette robe t'accompagnera l'été entier.

Courtoisie Nana The Brand

Pour découvrir toute la collection, rendez-vous sur le site web de Nana The Brand.

Les pièces de la collection Cabo sont aussi disponibles Bikini Village, La Maison Simon, Sports Experts, Empire et plusieurs autres magasins indépendants.

