New York City : 12 jolis airbnbs autour de Central Park

Partager







Toutes les raisons sont bonnes de visiter New York City.

• À lire aussi: Paris : 10 Airbnb près de la tour Eiffel à louer

À seulement 6 heures de Montréal, faire halte dans cette ville grouillante de vie est toujours une bonne idée.

Parmi tous les attraits de la ville, Central Park est un bon point de départ pour se dénicher un hébergement à proximité d’un paquet d’attractions.

Les quartiers de l’Upper East Side, de l’Upper West Side, d’Harlem et de Midtown borde le parc géantissime. Vous pourrez déjà vous imaginer y faire une balade le dimanche matin avec un café dans les mains.

Voici donc 12 magnifiques airbnbs de New York City qui sont à proximité de Central Park

1. Appartement WOW dans le Upper West Side

Profitant d’une localisation de rêve, à deux pas du parc et d’une station de métro, cet appartement se démarque par son mur de brique, ses planchers en bois franc, son aire ouverte et ses grandes fenêtres.

2 voyageurs

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

2. Condo dans un Brownstone à Harlem

Cet appartement de Harlem fut complètement rénové et présente un décor aux goûts du jour. Il se situe à quelques minutes de l’Université Columbia, de Times Square, Broadway et de tous les attraits de Manhattan.

4 voyageurs

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

3. Chambre privée dans un condo

À seulement 5 minutes de Central Park, ce airbnb est plutôt simple, mais propose une jolie chambre privée à prix très doux. Le quartier est surtout fréquenté par les étudiants et offre de nombreux cafés et restaurants branchés. L’hôte Luisa saura vous guider et vous proposer des idées d’activités dans les environs.

6 voyageurs

Animaux permis

RÉSERVEZ ICI

4. Appartement bien décoré dans le Upper West Side

Bien que les appartements new-yorkais n’ont pas la réputation d’être spacieux, celui-ci est très sympathique et se trouve à un jet de pierre de Central Park. Les voyageurs y trouveront une chambre et une salle de bain et une jolie aire de vie bien décorée.

4 voyageurs

Animaux permis

RÉSERVEZ ICI

5. Appartement épuré dans Harlem

Dans Harlem, cet appartement se situe à seulement 8 minutes de marche de Central Park. Le métro se trouve à 5 minutes de marche et mène à Times Square en 15 minutes. L’appartement est très calme et propose un bon rapport qualité-prix. Idéal pour les personnes qui ne désirent pas tout flamber dans l’hébergement. L’appartement offre deux chambres et une salle de bain complète.



4 voyageurs

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

6. Condo d’artiste dans l’Upper East Side

Voici un appartement tranquille et artistique qui offre une chambre avec un lit king (!!!). Un grand espace est aussi dédié au travail. Ça donne des idées pour aller passer quelques jours à New York et y télétravailler.

3 voyageurs

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

7. Studio dans l’Upper East Side

Il ne faut se fier qu’aux images de cet airbnb pour déduire que Carry Bradshaw l’aurait approuvé. De petite taille, ce studio est idéal pour un duo qui cherche un pied à terre è New York à proximité de tout.

2 voyageurs

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

8. Un studio très bien décoré

Les amateurs de design doivent se ruer sur ce magnifique airbnb. À deux pas de Central Park, le studio se situe dans un bâtiment centenaire et offre des plafonds de 10 pieds. C’est grand, c’est lumineux, c’est bien décoré et c’est parfait!

2 voyageurs

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

9. Appartement dans Harlem

Hyper accueillant, cet appartement sis dans un édifice propre de Harlem. Un mur de brique ajoute énormément de cachet à l’espace. Par contre, le logement ne possède pas de cuisine complète. Une «kitchinette» est aménagée avec un mini-frigo, un grille-pain, un micro-onde, une machine à café et des ustensiles. C’est comme à l’hotel!

4 voyageurs

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

10. Joli appartement dans Upper East Side

À première vue, il est certain que Blair Warldoff aurait adoré cet appartement de l’Upper East Side. Il s’y trouve deux chambres joliment aménagées. L’appartement donne sur une rue bordée d'arbres et les jardins du bâtiment voisin. Un lit queen, une cuisine complète, une salle de bain, une laveuse/sécheuse sont inclus dans la location.



2 voyageurs

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

11. Un appartement élégant avec plancher en damier

Cet appartement au style européen se trouve dans un bâtiment Brownstone rempli de charme. De la fenêtre, vous aurez une jolie vue sur des jardins. C’est difficile à croire qu’il se situe à New York! Central Park se trouve à quelques minutes seulement.

2 voyageurs

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

12. Un appartement coloré à louer en gang à 10 minutes à pied de Central Park

Pour votre prochain séjour à New York City, il est certain que ce airbnb coloré répondra à vos attentes. Il peut accueillir confortablement 10 personnes. Il est donc idéal pour les groupes de voyageurs, les familles, les professionnels et les touristes. Les œuvres d'art et les accents aux couleurs vives égayent le loft. Le loft comprend quatre chambres avec un grand lit, un futon pouvant accueillir jusqu’à deux personnes.

10 voyageurs

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

Voici d'autres airbnbs qui pourraient vous intéresser:

s