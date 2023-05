Noah Beck vu à Montréal avec cette influenceuse québécoise

Partager







La star de TikTok, Noah Beck, a décidé de célébrer ses 22 ans à Montréal. Pendant ce bref séjour, celui-ci en a profité pour faire connaissance avec une influenceuse québécoise bien connue!

Suivi par plus de 34 millions de personnes sur TikTok, l’ex de Dixie D’Amelio, Noah Beck, ne passe pas incognito lorsqu’il débarque dans une nouvelle ville. De passage à Montréal, ce dernier n’est pas seulement venu faire la fête avec ses amis de LA... En effet, il a vite été aperçu aux côtés de Milaydie Bujold!

Nous n’avons nul besoin de jouer les paparazzis, car Noah a lui-même publié une photo sur Instagram avec la belle brunette. Évidemment, la surprise se trouvait au dernier cliché de son album souvenir à Montréal.

Accompagnée de son amie Maïté Auguste, on découvre Milaydie à droite (et très proche) de Noah. Faisant simplement un signe de paix, l’influenceuse joue l’indifférente. On remarque tout de même rapidement que son autre main s’appuie contre le genou du jeune homme.

Ayant les yeux rivés vers Milaydie, Noah nous confirme avec son sourire coquin qu’une potentielle chimie existe entre les deux! Il signe la publication avec ces mots: «Très reconnaissant pour tous les souhaits d’anniversaire :) Montréal, tu as été bonne pour nous 🫶».

Plusieurs détectives ont glissé jusqu’à la dernière photo de la série qui sait faire jaser! Même de profil, Milaydie a été démasquée.

Pour sa part, Milaydie suit bel et bien Noah sur Instagram, mais elle n’a pas publié de photo en compagnie du joli garçon. Cependant, on peut sous-entendre qu’elle a passé une fin de semaine assez mouvementée, selon ses dires en légende d’un carrousel récapitulatif: «Quel weekend lol».

Notre petit doigt nous dit que Noah Beck sera de retour plus tôt que tard à Montréal!

Cette fois-ci, la raison de sa visite sera-t-elle pour la belle Milaydie? Qu’il s’agisse d’une date d’un soir ou d'une nouvelle idylle, on a hâte de voir où cela peut les mener!

