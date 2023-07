Noémie Lacerte ose plus que jamais la transparence dans une petite nuisette de dentelle

Partager







L’influenceuse ne recule devant aucune tendance mode et sa préférée du moment réussit à attirer tous les regards. N’ayant point froid aux yeux, Noémie Lacerte dévoile sa silhouette de rêve dans une nuisette transparente en plein jour.

La fashionista s’amuse avec les vêtements révélateurs depuis un moment déjà, mais pour la première fois, celle-ci ose une tenue entièrement transparente.

Alors que les nuisettes sont habituellement portées la nuit, comme son nom l’indique, Noémie nous prouve le contraire en arborant cette robe des plus sensuelles sous un soleil éclatant.

Dans un décor comparable aux typiques balcons européens, Noémie ressemble à une vraie Parisienne. Toutefois bel et bien sur sa terrasse personnelle, elle est plus lumineuse que jamais dans ce style vestimentaire audacieux.

Cette dernière opte pour une nuisette en filet d’un blanc translucide. L’amoureuse de la mode s’amuse avec différents textiles côtelés et en dentelle au buste qui lui offrent un look à la fois délicat et sexy.

Révélant son corps de déesse, Noémie assume la transparence comme pas une. Le tissu vaporeux laisse entrevoir ses mamelons et dévoile aussi sa petite culotte du même coloris que sa robe.

STORY INSTAGRAM / NOÉMIE LACERTE

Se disant «obsédée» par cette tenue immaculée, la jeune femme adopte la tendance du moment avec brio.

STORY INSTAGRAM / NOÉMIE LACERTE

Véritable icône de la mode, ce n’est pas la première fois que Noémie révèle un peu plus de peau sur les réseaux sociaux.

Vêtue de ses propres créations, l’entrepreneure derrière la marque Noble conçoit également des pièces au goût du jour.

Qu’elle soit en nuisette, en robe d’été ou en pantalon, Noémie reste divine dans la transparence!

Pour copier son look nuisette de jour, voici quelques modèles séduisants:

1. Nuisette modal et dentelle chez Simons - en rabais 60$ (au lieu de 84$)

VIA SIMONS

2. Nuisette Instant Icon sur Amazon - 87$

VIA AMAZON

3. Robe nuisette midi en satin à col en V chez Dynamite - 70$

VIA DYNAMITE

4. Robe slip en dentelle vintage sur Etsy - 70$

VIA ETSY

5. Nuisette bordure en dentelle chez Simons - en rabais à 50$ (au lieu de 79$)

VIA SIMONS

