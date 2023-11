Noémie Marleau partage 12 confessions émouvantes rarement abordées au podcast «La vie sociale»

Partager







Celle qui a conquis le cœur des téléspectateurs québécois, l’ayant couronnée gagnante de l’édition Occupation Double Chez Nous, a été un véritable livre ouvert lors d’une discussion enrichissante au micro du balado La vie sociale.

Depuis son passage marqué à l’émission de téléréalité, un monde de possibilités s’est ouvert à Noémie. Pour s’adapter à cette nouvelle vie, elle a dû retrouver un équilibre avec l’aide de son copain Vincent qui a également vécu cette tempête d’amour autour de leur couple.

S’identifiant elle-même comme une personne ayant de la difficulté à s’ouvrir, Noémie s’est pourtant livrée aux animateurs Karl Hardy et Camille D. Sperandio sur des sujets sensibles concernant son enfance et son avenir.

Voici 12 révélations marquantes de Noémie Marleau au podcast La vie sociale:

1. Elle a une personnalité introvertie, contrairement à ce que les gens pensent.

Les gens associent souvent les personnes qui s’inscrivent à une téléréalité au trait de caractère extraverti. Toutefois, la douce Noémie raconte que c’est sa sœur qui l’a poussée à faire l’émission pour se dégêner, à exprimer ses besoins et à sortir de sa coquille. Cette expérience extrême lui a permis d’apprendre à plus prendre parole, car elle dit réfléchir beaucoup avant de parler, pour que cela sorte de façon concise.

Elle ajoute: «Je suis une timide confiante. Je suis accueillante, mais en moi, ça me prend de l’énergie et je dois me recharger. Je suis un être humain qui aime la douceur et je n’aime pas la confrontation.»

2. Noémie avait le syndrôme de l’imposteur après avoir gagné OD Chez Nous.

Passer d’inconnue à influenceuse, c’est un gros changement dans une vie et beaucoup d’amour à accepter de la part d’une très grande communauté! Le ressentiment tout à fait légitime d’imposteur chez l’ex-candidate s’est traduit par le fait qu’elle acceptait toutes les invitations, tout le temps.

«Je disais oui à tout, donc c’est là que je me suis perdue en fait, parce que j’ai plus tendance à être une personne qui dit «non» et qui se retire. Mais là, j’étais dans le «oui je vais le faire, je ne vais pas dire non», car personne ne dirait non à ces belles opportunités, je vais être la personne qui dit non? Je suis qui pour dire non? Ça a beaucoup joué sur moi: sur mon mental et sur mon anxiété. Il fallait que je rectifie tout ça. J’ai trouvé l’équilibre après cet ajustement.»

3. La jeune femme a déjà habité aux États-Unis pour le travail.

Si vous ne le saviez pas, Noémie était jadis une danseuse professionnelle. Ayant eu des opportunités de contrats de danse aux États-Unis, elle avait fait ses bagages pour se rendre en Californie. Elle s’était ensuite fait un copain là-bas. Lorsque la pandémie est arrivée, elle est revenue habiter chez ses parents à Gatineau pour finalement repartir à OD peu de temps après.

4. Sa relation avec son corps a été un grand travail sur elle-même à travers les années.

Sans vouloir entrer dans les détails, la créatrice de contenu confie qu’elle n’avait pas un poids santé pendant son séjour en Californie, étant toute petite et frêle.

Elle explique que les commentaires désobligeants sur le poids d’une personne affectent le moral. «Quand j’ai fini OD, j’avais pris 45 livres. Je n’étais pas bien dans ma peau, mais c’était seulement parce que les gens me le disaient, en fait. Avant, j’aurais dit: OMG, j’ai pris du poids! Mais là, j’étais tellement en amour, tellement heureuse sur mon petit nuage, tellement dans une belle partie dans ma vie... L’équilibre n’était pas là.»

5. Cette dernière a déjà vécu une rupture amicale déchirante.

Comme la danse avait une énorme place dans sa vie, Noémie a dû quitter Gatineau pour déménager à Québec, puis à Montréal et finalement aux États-Unis. En s’éloignant de son cercle d’amis, ils ne se voyaient que très peu.

Elle avoue que la danse lui a créé de la dysmorphophobie envers son corps, se comparant à des idéaux inatteignables. Durant cette période de sa vie, elle utilisait des applications qui étaient à la mode pour modifier les photos. Ainsi, quand ses amis l’ont revue, c’était moins évident de la reconnaître, comme ne ressemblait pas à ce qui était mis sur les réseaux. Elle s’est rendu compte qu’elle perdait des amitiés.

Avec sa plateforme d’aujourd’hui, elle s’est dit que plus jamais elle ne ferait croire un idéal qui est loin d’être la réalité.

6. Noémie a eu une enfance mouvementée et a vécu dans l’instabilité.

Cette dernière révèle n’avoir jamais manqué de rien, mais qu’elle n’a pas non plus vécu dans le luxe. Ses parents se sont séparés très tôt dans sa vie. Son père avait des problèmes de consommation, mais elle n’a pas vu ça de ses propres yeux, étant toute jeune. Sa sœur, six ans son aînée, en était plus consciente.

Leur maman, monoparentale, avait une garderie à la maison, donc ce n’était pas toujours de tout repos, mais elle faisait tout pour que les filles mènent une belle vie. Noémie faisait la rencontre de plusieurs beaux-papas et elle s’attachait rapidement et solidement à eux, jusqu’à ce qu’ils partent de sa vie. En vieillissant, elle a réalisé que cela l’a affecté dans sa confiance lors de relations futures.

Elle déménageait chaque année dans un nouvel endroit loué. Ainsi, lorsque Noémie a gagné l’émission de téléréalité, elle n’en revenait pas (sa mère la première, quelle fierté!) d’avoir une maison à son nom ainsi que celui de Vincent. Sa vie a changé du tout au tout et c’était beaucoup à digérer d’un coup.

7. Elle a une relation hyper touchante avec sa belle-famille.

Comme elle revenait de la Californie et de vivre chez ses parents, la jeune femme n’avait plus de logis après son aventure télévisuelle. Cependant, elle a été accueillie à bras ouverts chez ses beaux-parents. La mère de Vincent, reconnue sous le nom de «Big Jess», est devenue très proche de Noémie.

Elle dit qu’après avoir côtoyé cette famille aimante, elle a énormément pleuré au moment de son départ du nid chaleureux. Mais la bonne nouvelle? Elle les voit encore bien souvent, même en n’habitant plus là. Vincent et Noémie volent de leurs propres ailes!

8. Celle-ci dévoile sa recette gagnante pour qu’un couple perdure.

Cela se traduit en quelques mots: sécurité, confort, écoute, simplicité, respect et s’exprimer. Elle révèle qu’il s’agit de sa première vraie relation qui a tous ces critères, vivant dans le respect et la bienveillance depuis maintenant 3 ans.

9. Il y a une chose que Vincent ne sait pas sur elle...

Noémie raconte à la blague que lors de sa première rencontre avec Vincent, il semblait nonchalant à sa présence et cela l’a déstabilisée. Elle l’avait complètement ignoré et c’est seulement lorsqu’ils ont habité ensemble dans la maison mixte, qu’à ce moment, elle a pu confirmer que ça cliquerait entre les deux.

À ce jour, Vincent pense que Noémie «trippait» sur lui dès le premier regard. Le secret est maintenant dévoilé... L’important: ils s’aiment d’amour maintenant!

10. Elle ne voulait pas parler de sa maladie auparavant pour une raison particulière.

Depuis peu, Noémie parle plus ouvertement de la maladie qui affecte son quotidien, en apprenant à vivre avec le lupus. Ce nom a été médiatisé depuis qu’on sait que Selena Gomez en est aussi affectée. Cette maladie auto-immune s’attaque spécifiquement au rein de Noémie. Ayant été diagnostiquée à l’âge de 19 ans, celle-ci ne pourra jamais guérir de cette condition, mais c’est possible de la contrôler en prenant soin d’elle.

Noémie ne voulait pas en parler à la télé, car elle voulait éviter d’avoir «l’étiquette de la fille malade» ou que les gens la prennent en pitié. Maintenant, elle se sent prête à répondre ou aider les gens qui ont des questionnements sur ses réseaux sociaux pour déstigmatiser la maladie. En s’ouvrant, elle explique également que le poids fluctue beaucoup en raison de cette condition.

11. Elle a fait son deuil d’une grossesse sans embûches, considérant sa condition.

Très lucide à l’idée que l’étape d’avoir un enfant ne sera pas aussi facile que pour d’autres, Noémie sait que le lupus peut affecter la fertilité. Elle confirme que présentement, son corps n’est pas assez fort pour porter un enfant, mais ça pourrait se transformer.

Son attitude face à la situation est positive et elle sait qu’il y a tellement d’autres façons d’avoir une famille, en passant par l’adoption, par exemple. Dans son monde idéal, Noémie confie qu’elle aimerait bien tomber enceinte dans deux ans, lorsqu’elle aura 30 ans. Elle dit user de pensées positives et de spiritualité!

12. L’entrepreneure dévoile son plus grand rêve professionnel et personnel.

Niveau carrière, Noémie aimerait que sa compagnie Café Noma soit connue à l’international et surtout, goûtée par tout le monde!

Niveau personnel, elle aimerait avoir une famille et rester avec son chum pour toujours!

On aimait déjà la belle brunette, mais après cet échange poignant où l’on en apprend plus sur elle, on a juste envie d’être l’amie de Noémie! On salue son courage d’avoir osé parler de sujets aussi profonds.

Pour visionner l’épisode complet, c’est juste ici:

