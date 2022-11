10 films de Noël quétaines qui sortent cette année à voir bientôt

Partager







Le temps des Fêtes est fait pour écouter des films un tantinet quétaines, mais réconfortants. Heureusement pour nous, une tonne de nouveautés sortiront pour Noël 2022, et ce, plus tôt qu’on le croit!

Que cela soit sur Netflix ou même au cinéma québécois, cette année promet plusieurs films de Noël qui risquent de devenir des classiques instantanés.

Voici 10 nouveaux films de Noël qui sortent en 2022 :

1. The Claus Family 2 (Netflix - 8 novembre)

La suite de ce film arrive très bientôt sur Netflix. Pour ce second volet, on va voir Jules prendre les rênes et distribuer les cadeaux pour son grand-père Noël. Juste avant de partir, il reçoit une lettre d'une jeune fille avec un voeu très spécial pour les Fêtes. Si vous êtes fans de cette saga, sachez que le 3e film va bientôt commencer à filmer et sortira en 2023!

2. Falling for Christmas (Netflix - 10 novembre)

Cette comédie de Noël marque aussi le grand retour sur nos écrans de Lindsay Lohan! L’actrice joue une jeune héritière d’un empire hôtelier qui vient tout juste de se fiancer, lorsqu’elle subit un accident de ski qui la rend amnésique. Le propriétaire d’un hôtel modeste et sa jeune fille vont prendre soin de l’héritière dans les jours avant Noël.

3. The Santa Clauses (Disney + - 16 novembre)

La série de films qui a marqué notre enfance, Sur les traces du Père-Noël, a été adaptée en version minisérie pour ce Noël! On retrouve Scott Calvin qui, à l’aube de ses 65 ans, décide de partir à la retraite. Pour cela, il doit d’abord trouver une personne pour le remplacer dans son rôle de Père-Noël. Bien sûr, rien ne se déroule comme prévu et Scott et sa famille embarquent dans toute une aventure.

4. Christmas With You (Netflix - 17 novembre)

On adore les comédies romantiques de Noël, surtout celles où deux personnes différentes tombent amoureuses. Dans celle-ci, une pop-star en manque d’inspiration et au point de se faire délaisser par sa maison de production décide de répondre à la lettre d’une fan. Dans cette aventure, elle renoue sa passion pour son travail et rencontre une personne qui fera battre son cœur.

5. Spirited (Apple + - 18 novembre)

Les deux acteurs comiques Will Ferrell et Ryan Reynolds se retrouvent dans un film de Noël qui deviendra sans doute un classique. Une réimagination du conte Un chant de Noël (A Christmas Carol), on suit le fantôme du Noël présent qui se trompe de Scrooge. Au lieu de refléter sur sa propre vie, celui-ci renverse la vapeur et force le fantôme à faire un peu d'introspection. Le classique de Dickens est donc raconté pour la première fois du point de vue du fantôme.

6. The Noel Diary (Netflix - 24 novembre)

Mettant en vedette Justin Hartley de This Is Us, ce film suit le destin de Jake, un auteur populaire qui retourne dans sa ville natale pour Noël. Ce sont des circonstances tragiques qui l’amènent là puisqu'il doit aller mettre en ordre les affaires de sa mère dont il n’était pas proche après son décès. Là, il trouve un journal intime qui lie son passé à celui d’une jeune femme, Rachel, avec qui il décide d’élucider ce mystère.

7. 23 décembre (Cinéma - 25 novembre)

Un film de Noël québécois! Dans ce film choral, on voit le destin de plusieurs personnes s 'entremêler au hasard durant un 23 décembre tumultueux, couronné par une tempête de neige... Et s’ils ont tous une vision personnelle d’un Noël magique, ils découvriront que les moments parfaits se trouvent peut-être dans les imperfections et les imprévus. On retrouve Catherine Brunet, François Arnaud, Virginie Fortin et plus encore dans la distribution.

8. The Guardians of the Galaxy Holiday Special (Disney + - 25 novembre)

Si vous êtes fans de films de superhéros, et plus précisément des gardiens de la galaxie, ce film est pour vous! On retrouve nos anti-héros préférés dans une toute nouvelle aventure, celle de célébrer Noël sur la planète Terre. Tous peu habitués à cet endroit, les gardiens décident de surprendre Peter avec une surprise terrienne pour le consoler de la perte de Gamora.

9. Violent Night (Cinéma - 2 décembre)

Si les comédies romantiques et les films légers ne sont pas pour vous, vous saurez apprécier ce film d’horreur de Noël mettant en vedette David Harbour de Stranger Things. Il joue le Père-Noël qui devra sauver une famille nantie qui se fait attaquer par un groupe de mercenaires le soir de Noël. Ça promet!

1o. Hotel for the Holidays (Amazon - 2 décembre)

Mettant en vedette Madelaine Petsch de Riverdale et Mena Massoud de Aladdin, ce film de Noël se déroule dans un hôtel. La directrice de l’établissement, jouée par Madelaine, tombe sous le charme d’un client de l’hôtel qui est aussi un ancien prince. En même temps, elle se rapproche du chef de l’hôtel, interprété par Mena. Ça sent le triangle amoureux!

Bon visionnement!

