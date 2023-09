Nouvelle Lune du 14 septembre: ce que le nouveau cycle lunaire en Vierge vous réserve

Partager







Environ tous les 29 jours, les étoiles se font plus scintillantes dans un ciel plus sombre: c'est le début d'un nouveau cycle lunaire. Voici ce que celle du 14 septembre vous réserve!

Comment entamer l'arrivée de la Nouvelle Lune en Vierge

Si la Pleine Lune est le moment de regarder derrière et faire des bilans, la Nouvelle Lune, elle, est synonyme de nouveau départ. L'énergie de la nouvelle lune est propice à de la nouveauté, une nouvelle chance. Un nouveau cycle lunaire permet de penser à ses décisions, ses expériences passées et intégrer dans la nouvelle période les apprentissages que vous tirez de celles-ci.

La Nouvelle Lune du 14 septembre entrera en jeu dès 20h40. Comme elle est sous le signe de la Vierge, ce sera une période productive et favorable, digne de ce signe de Terre. Cette lunaison est un moment propice à poser des intentions et tout mettre en place pour les exécuter.

Comment les signes seront affectés

Bélier (21 mars au 19 avril): Les Bélier, c'est le moment pour vous de mettre de l'ordre dans vos affaires. Qui sait, quelques percées personnelles et professionnelles pourraient avoir lieu par la suite.

Taureau (20 avril au 20 mai): Vous avez besoin de laisser aller votre côté créatif. Sortez l'artiste en vous. Votre côté passionné pourrait mener à de belles réalisations. Vous aurez également quelques élans romantiques, Taureau.

Gémeaux (21 mai au 21 juin): Les plus ordonnés du zodiaque qui vivent une Nouvelle Lune dans le signe bien rangé de la Vierge auront tout bon à faire le tri et s'organiser. L'énergie productive jaillira pour les Gémeaux.

Cancer (22 juin au 22 juillet): Vous avez l'impression de vous ennuyer professionnellement et académiquement depuis le début de la rentrée, Cancer? Des occasions se présenteront à vous pour apprendre et acquérir des compétences, plongez!

Lion (23 juillet au 22 août) : La Nouvelle Lune permet aux Lion de revoir leurs finances et de se faire un budget plus réaliste. Soyez prudents et vous en verrez le fruit sur le long terme, promis!

Vierge (23 août au 22 septembre): La Nouvelle Lune étant dans le signe de la Vierge, c'est un nouveau départ remarquable pour les natifs de ce signe. Mentalement et physiquement, vous pouvez établir de nouvelles bases pour l'automne.

Balance (23 septembre au 23 octobre): Un petit rituel d'intentions s'impose, Balance. Prenez le temps de vous poser des questions pertinentes sur votre personne et fixez-vous des objectifs qui vous motiveront à avancer.

Scorpion (24 octobre au 21 novembre): Les Scorpion auront avantage à élargir leur cercle social pour ouvrir leurs horizons et se laisser inspirer par les autres. Ouvrez-vous à du nouveau, les Scorpion.

Sagittaire (22 novembre au 21 décembre): Les Sagittaire se retrouvent devant des chamboulements et des remises en question face à leurs aspirations professionnelles et académiques. La Nouvelle Lune est un bon moment pour vous questionner sur ce que vous voulez vraiment et si vos besoins ont changé.

Capricorne (22 décembre au 19 janvier): Vous êtes constamment sujets à des questionnements, les Capricorne. Cette fois, allez au-delà de ceux-ci et prenez des risques qui vous rapporteront à long terme.

Verseau (20 janvier au 18 février): L'énergie de la Nouvelle Lune en Vierge touche particulièrement le domaine financier des natifs du signe Verseau. Certaines transformations à prévoir dans votre portefeuille.

Poissons (19 février au 20 mars): Les émotifs Poissons puiseront en eux les outils pour régler certains travers avec leur entourage personnel et professionnel. Vous vous sentirez mieux après avoir dénoué ces noeuds.

