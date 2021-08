La nouvelle lune en Lion sera un moment tournant pour tous les signes

Partager







Après un cycle lunaire en Cancer émotif, et en plein rétrograde de Chiron, la nouvelle lune du 8 août vient nous rappeler ce que sont nos priorités.

Pour plusieurs, le mois de juillet a été riche en émotions puisque la Lune se trouvait dans le signe sensible et introspectif du Cancer. Alors que nous faisons la transition vers le Lion, l’énergie change du tout au tout.

Lorsque la Lune se trouve en Cancer, elle est confortable puisque c’est le signe à laquelle elle est associée. Elle représente nos émotions et notre moi intérieur, c’est une période où on réfléchit plus.

À l’opposé, le Lion est gouverné par le soleil et représente plutôt notre extérieur, notre lumière, et comment nous nous présentons dans le monde.

L’une à la suite de l’autre, ces deux périodes représentent deux facettes totalement différentes de l’expérience humaine.

Lorsque la Lune est en Lion, c’est un rappel que nous sommes le personnage principal du film de notre vie! C’est à nous de briller et de prouver notre valeur.

Alors que la nouvelle lune représente un nouveau départ, regardez où le Lion se trouve dans votre carte du ciel. Cet aspect de votre vie s’apprête à connaître un regain de motivation et de succès.

Les signes fixes du Taureau, Lion, Scorpion et Verseau risquent de vivre un changement dramatique. Que ce soit une réalisation à propos de qui vous êtes réellement ou ce que vous désirez faire dans le futur, cela sera majeur.

Les signes mutables du Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons vont vivre cette nouvelle lune de façon moins intense. Au lieu de vivre une réalisation profonde, vous verrez plutôt quelque chose se confirmer dans votre vie.

Finalement, les signes cardinaux du Bélier, Cancer, Balance et Capricorne vont en profiter pour mettre de l’amour dans un aspect de leur vie qu’ils négligent depuis un moment déjà, que ce soit les relations d’amitié, les finances ou la créativité.

La nouvelle lune en Lion aura lieu dans la nuit du 7 au 8 août, ne manquez pas ça!

